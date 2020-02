Samsung QLED, 8K i 4K na 2020 r. Znamy całą gamę nowych telewizorów

Udostępnij:

Samsung zaprezentował wstępnie swoje nowe telewizory na rok 2020 na minionych targach CES 2020. Koreańska firma skupiła się jednak wtedy na odbiornikach MicroLED oraz bezramkowym QLED 8K. Nie była na dodatek wtedy zbytnio wylewna jeśli chodzi o szczegóły techniczne. Teraz jednak wiemy, jakich modeli możemy się spodziewać w tym roku w Europie.

Bezramkowy QLED 8K będzie flagowcem Samsunga na 2020

Flagowym telewizorem będzie zapowiadany już na wspominanym CES model Q950TS z ekranem QLED (a więc LCD plus filtr z kropek kwantowych) o rozdzielczości 8K Ultra HD. Wyróznia się on 99% powierzchnią ekranu, a ramkę uświadczymy wyłącznie w jednym miejscu, na dole ekranu, a mierzy ona zaledwie 2,3 mm. Także grubość odbiornika jest imponująco mała, bo jedynie 15 mm (w najgrubszym punkcie). Samsung zapowiada także najnowszy układ do przetwarzania obrazu 8K Quantum Processor wraz z całym szeregiem marketingowych haseł powiązanych z optymalizacją wideo.

Samsung Q950T, topowy model firmy na 2020 rok, fot. Samsung

Bardziej jednak interesująca będzie natomiast informacja o bardzo wysokiej jasności modelu Q950TS, bo wynoszącej aż 4000 cd/m² (wartość szczytowa, średnia będzie niższa). Naturalnie panel ten będzie, jak na wysokiej klasy LCD przystało, wyposażony w pełnoekranowe wygaszanie lokalne (Full Array Local Dimming), choć nie wiemy jeszcze z iloma dokładnie strefami. Tak, jak i w poprzednich modelach Samsunga z najwyższej półki, tutaj również otrzymamy dodatkowy filtr na ekran, który zapewnia znacznie szersze kąty widzenia (aspekt, z którym dopiero przyzwoicie radzą sobie telewizory premium LCD bądź dowolny OLED).

Inną ważną funkcją telewizora Q950TS będzie Q-Symphony, czyli możliwość łączenia systemu audio telewizora wraz z dodatkowymi głośnikami i / lub soundbarem, aż do formatu 9.1.4, wraz z inteligentnym sterowaniem poszczególnymi kanałami. Domyślny format audio oferowany przez głośniki odbiornika to 4.2.2.

Samsung Q950T to telewizor 8K QLED z minimalnymi ramkami, fot. Samsung

Telewizor ten będzie dostępny w trzech wersjach: 65-, 75- i 85-calowych. Cena na razie pozostaje nieznana.

Samsung ma również tańsze modele QLED 8K na 2020

Koreańska firma ma takżę w zanadrzu tańsze modele z serii Q800T. Są one nieco mniej "bezramkowe" niż Q950T, ale nadal powinny wyglądać atrakcyjnie. Mają być dostępne w wersjach od 55 do 98 cali. Q800T nadal będzie obsługiwał technologię Q-Symphony i posiadał podświetlenie typu FALD, aczkolwiek z mniejszą liczbą stref, a także niższą o połowę luminancją (2000 cd/m²).

A dla typowego użytkownika, nowe modele 4K QLED

Istniejące serie Q60R, Q70R, Q80R i Q90R zostaną zastąpione natomiast przez nowe linie:

Q60T Q70T Q80T Q90T Q95T

Samsung w tym roku obniża dostępność rozwiązania FALD w swoich modelach. Poprzednio było ono dostępne od serii Q70R wzwyż, a tym razem będzie zarezerwowane wyłącznie dla Q90T i Q95T. Szczytowa luminancja tych modeli będzie taka sama, jak u Q800T, czyli 2000 cd/m², aczkolwiek mają posiadać mniej stref wygaszania. Także dostępny w modelach z 2019 od Q70R wzwyż filtr Ultra Viewing Angle będzie teraz dostępny jedynie u Q90T i Q95T.

Samsung Q80T, telewizor 4K QLED i następca Q80R, fot. Samsung

Seria Q80T jest pośrednia, gdyż producent postawił na podświetlenie typu Direct LED (nieco słabsze rozwiązanie niż FALD), a także nieco prostszą wersję filtra poszerzającego kąty widzenia. W Q70T natomiast Samsung zastosował podstawowe podświetlenie krawędziowe LED, aczkolwiek zachował ten sam poszerzający kąty widzenia filtr.

W Q60T z kolei tego filtru już nie uświadczymy, a także nie skorzystamy z nowszego procesora obrazu zastosowanego w wyższych modelach. Ten budżetowy model nie jest również wyposażony we wszystkie funkcje wspomagające granie na konsolach. Model Q60T ma natomiast być wyposażony w system Dual LED, z dwoma osobnymi zestawami diod LED odpowiadającymi za podświetlenie (jedne z ciepłe, drugie za chłodne barwy).

Samsung Q60T to najprzystępniejszy cenowo z modeli 4K QLED na 2020 rok, fot. Samsung

Są jeszcze tanie modele 4K LCD

Jeśli natomiast nie macie zbyt wysokich wymagań, a po prostu potrzebujecie przystępnego cenowo telewizora 4K, bądź drugiego odbiornika, np. do sypialni, to wtedy można zainteresować się nową serią TU (zastępującą RU), która składa się z trzech linii. Są to mianowicie TU8500, TU8000 i TU7000. Pierwszy z nich odznacza się szeroką paletą barw, technologią Samsung Dynamic Crystal Color i Dual LED oraz szczytową luminancją 300 cd/m² (to minimum, by w ogóle odczuć HDR). Te dwa ostatnie natomiast będą miały niższą jasność rzędzu 250 cd/m², a także nie uświadczą szerokiej palety barw i technologii Dynamic Crystal Color.

Samsung TU8000, budżetowy telewizor 4K LCD, fot. Samsung

Cena i dostępność nowych telewizorów Samsung

Nie poznaliśmy jeszcze informacji o cenie, a także momencie wejścia nowych telewizorów na sklepowe półki, aczkolwiek producent powinien nas o tym poinformować w najbliższym czasie. W zeszłym roku ówczesne nowe modele weszły do sprzedaży w Polsce na przełomie kwietnia i maja.