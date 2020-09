Ten projektor Samsunga da Ci 4K HDR10+. Wystarczy kilka centymetrów od ściany

Udostępnij:

Samsung ogłosił właśnie wprowadzenie dwóch nowych projektorów 4K Ultra HD, LSP7T oraz LSP9T. Ten drugi z nich to model flagowy, który odznacza się gigantycznym polem wyświetlanego obrazu, a także niezwykle wysoką jasnością.

Są to projektory tzw. ultra-krótkiego rzutu, a więc można umieścić je w odległości zaledwie kilku-kilkunastu centymetrów od ściany, a uzyskamy maksymalną wielkość obrazu.

Samsung The Premiere LSP9T pierwszym projektorem z HDR10+

Model LSP9T oferuje 130-calowy obraz o maksymalnej jasności 2800 ANSI lumenów, co przekłada się na 862 cd/m2. Producent reklamuje go jako pierwszy projektor z potrójną wiązką laserową i HDR10+. Przy takiej luminancji powinien się on sprawdzić także przy umiarkowanym świetle dziennym, bez kompletnego zaciemnienia.

LSP7T z kolei jest budżetową wersją wspomnianego wyżej flagowca, z obrazem o maksymalnym rozmiarze 120 cali. Producent tutaj nie pochwalił się jednak jasnością. Obydwa projektory są zgodne z trybem Filmmaker Mode, który usuwa upłynnianie obrazu.

Produkty Samsung mają być kompletnym rozwiązaniem i nie tylko starać się zapewnić obraz o wysokiej jakości, ale również przyzwoity dźwięk. Producent umieścił tam zintegrowane głośniki niskotonowe, a także technologię wirtualizacji dźwięku surround Acoustic Beam, znaną z soundbarów firmy. Bez problemu oczywiście można sparować dowolną listwę głośnikową, czy zestaw kina domowego.

Ceny tych nowych projektorów nie są jeszcze znane, aczkolwiek tego typu sprzęt, patrząc na specyfikację, nie będzie należał do najtańszych. Urządzenia wejdą do sprzedaży w dalszej części roku.