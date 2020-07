TikTok zostanie zablokowany? Sekretarz stanu USA: "Rozważamy takie kroki"

Udostępnij:

Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo poinformował o możliwości zablokowania kilku aplikacji należących do chińskich deweloperów. Wśród nich wymieniono TikTok-a, czyli program, który został pobrany już ponad 2 miliardy razy. W samych Stanach Zjednoczonych korzysta z niego 30 milionów ludzi.

W wywiadzie dla Fox News Mike Pompeo powiedział, że odradza korzystanie z chińskich aplikacji. To stwierdzenie argumentował domysłami, że takie programy jak TikTok, służą do gromadzenia prywatnych danych osobowych użytkowników. Jednak to nie tylko jego osobiste sugestie. Wielu ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa odradza korzystanie z tych aplikacji.

Jeśli chodzi o chińskie aplikacje, mogę zapewnić, że Stany Zjednoczone załatwią tę sprawę we właściwy sposób. Nie chcę uprzedzać prezydenta, ale rozważamy takie kroki – Mike Pompeo.

Zaledwie 2 tygodnie wcześniej Indie zablokowały możliwość korzystania z kilku chińskich produkcji, które "za nic mają sobie kwestie prywatności". Łącznie zakazano korzystania z 59 programów, a wśród nich znalazły się tak popularne aplikacje jak: TikTok, UC Browser, Mi Community, ES File Explorer, ShareIT, Clash of Kings. Decyzję Indii pochwalał między innymi Mike Pompeo.

TikTok - jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie może wkrótce zniknąć

Z mediów społecznościowych korzysta 3,81 miliarda ludzi. Sam TikTok pochłania uwagę 800 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. To plasuje chińską aplikację na 7 miejscu w rankingu według serwisu Datareportal. Wyprzedzają ją jedynie aplikacje i komunikatory Facebooka (WhatsApp, Messenger), Instagram czy YouTube. W marcu 2020 roku TikTok przekroczył 2 miliardy pobrań.

Od niedawna, TikTok ma 120 milionów użytkowników miesięcznie mniej. Tyle osób korzystało z tej aplikacji w samych Indiach. W Polsce z aplikacji TikTok korzysta 2,5 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie. To głównie osoby nieletnie. Według danych z serwisu Statista, 25,6 proc. to dzieci w wieku 9-13 lat, 37,2 proc. w wieku 14-15 lat, 27,6 proc. w wieku 16-18 lat a zaledwie 9,6 proc. użytkowników ma 19 lat lub więcej. To statystyki dla Polski.

TikTok - potencjalne zagrożenia, dlaczego tej aplikacji boją się Indie i USA?

Pierwszy powód jest oczywisty. To oczywiście konflikt polityczny na linii obu tych państw z Chinami i naruszone wcześniej zaufanie. Aplikacja może być wykorzystywana do szpiegostwa i zbierać szczegółowe dane osobowe każdego z użytkowników. Eksperci ze Stanów Zjednoczonych mają prawo myśleć w ten sposób po tym, jak urządzenia chińskich firm ZTE oraz Huawei miały służyć do szpiegowania amerykańskich urzędników.

Jednakże to nie wszystko. Jeden z użytkowników popularnego serwisu Reddit, podjął się analizy działania TikToka. Wideo w którym opisywał swoje odkrycia początkowo pojawiło się na YouTube, ale zostało usunięte. Jak udało mu się ustalić, aplikacja zbiera informacje o sprzęcie, zainstalowanych aplikacjach, sieci WLAN, lokalizacji (GPS), a także instaluje wewnętrzny serwer proxy. Dodatkowo, aplikacja łamie regulamin Sklepu Play Google'a, ponieważ posiada funkcję pobierania i wykonywania zdalnego pliku ZIP. Program też broni się przed debugowaniem i milknie, gdy "wykryje", że jest analizowany.

Co więcej, zabezpieczenia aplikacji wołają o pomstę do nieba. Niejednokrotnie eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wykrywali luki w TikToku pozwalające na dostęp do danych nawet nieletnich użytkowników. Sięgnąć po nie mógł nawet amator. Niedawno opisywano kolejną lukę, która pozwalała umieszczać dowolne wideo na kanale każdego z użytkowników.