Trzęsienie ziemi na dobrychprogramach. Przeczytaj, zanim napiszesz e-maila

W związku z migracją na nową platformę, w niedzielę i poniedziałek należy spodziewać się drobnych problemów technicznych z funkcjonowaniem strony.

Mówią, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. W tym kontekście grzechem nie byłoby raz na jakiś czas zrobić dużego kroku wprzód – a czas ten właśnie nadszedł. Redakcja z przyjemnością informuje, że w poniedziałek dobreprogramy zostaną przeniesione na zupełnie nową platformę, co tyczy się zarówno front-endu strony, jak i systemu zarządzania treścią.

Co właściwie się zmieni? – ktoś zapyta. Odpowiedź brzmi: wszystko. Począwszy od sekcji agregującej publikacje, poprzez katalog oprogramowania, a na platformie blogowej skończywszy.

ETA: poniedziałkowe popołudnie

Nie poczuwając się specami od PR-u, jeszcze przez parędziesiąt godzin zostawiamy Was w niepewności. Natomiast, co musimy podkreślić, niestety tak duże zmiany wiążą się z koniecznością migracji treści. Proces ten potrwa od niedzieli do poniedziałku włącznie.

W tym czasie można spodziewać się pewnych problemów z działaniem strony, za co serdecznie przepraszamy. Wrócimy jednakowoż lepsi niż kiedykolwiek, a mała zajawka powyżej.