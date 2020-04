Twitch bierze się za nadmierne eksponowanie nagości. W specyficzny sposób

Udostępnij:

O tym, że Twitch ma problem z nadmierną nagością, nikogo uświadamiać nie trzeba. Dla wielu nadawców odsłonięcie większego fragmentu ciała jest prostym sposobem, by zaistnieć. Sam serwis grubą linią odcina się od erotyki, wprowadzając kolejne obostrzenia, które to jednak są kreatywnie obchodzone przez użytkowników. I tak w koło Macieju.

7 kwietnia 2020 r. Twitch ponownie zaktualizował regulamin. Tym razem wytyczne zostały sformułowane tak, aby w miarę możliwości nie pozostawiać szerokiego pola do ich interpretacji. Wcześniej platforma bazowała na uznaniowości i żądaniu, aby do prowadzenia transmisji ubierać się jak "podczas wizyty w miejscu publicznym". Teraz – w końcu precyzyjnie określono to, co streamerom wolno, a czego nie wolno.

Oczywiście bardzo restrykcyjne i w pewnym sensie algorytmiczne podejście do stroju w pierwszej chwili może wydawać się dziwne. Niemniej tym samym nie powinno być już żadnych wątpliwości, kiedy regulamin zostaje naruszony, a kiedy nie.

Bez genitaliów i pośladków, ale z dowolnie głębokim dekoltem

Przede wszystkim Twitch kategorycznie zabronił pokazywania całkowitej lub choćby częściowej nagości, co definiuje jako prezentowanie genitaliów lub pośladków. W przypadku kobiet dekolt może być dowolnie głęboki, jednak pierś poniżej jego linii musi być w pełni zakryta. Nie są dozwolone ubrania prześwitujące ani eksponujące cechy płciowe poprzez ścisłe dopasowanie. Mężczyzna ma możliwość pokazania całego torsu, ale tylko pod warunkiem, że nie łamie przy tym postanowień dot. braku podtekstu erotycznego.

Analogiczne reguły dotyczą nie tylko obrazu z kamery, ale także wirtualnych awatarów. Są za to inne wyjątki. Należą do nich transmisje spoza domu/studia, realizowane w miejscach, gdzie odsłanianie większej części ciała jest naturalne (np. na plaży). Twitch zostawia ponadto furtkę dla artystów body art, materiałów o statusie oficjalnym oraz karmienia piersią.

Nowe postanowienia wchodzą w życie w trybie natychmiastowym. Osoby, które nie dostosują się do odświeżonego regulaminu, mają być karane zawieszeniem konta. Niezwłocznie. Przy czym serwis daje czas do 1 maja na usunięcie ewentualnych archiwów. Przypomina również, że nie wspiera erotyki i nie dopuszcza racjonalizacji tego typu treści charakterystyką aktu.