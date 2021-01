Twitter na stałe blokuje Trumpa. Jego zwolennicy przechodzą w nowe miejsce

Kilka dni temu Twitter na stałe zawiesił konto Trumpa, po tym jak na jego profilu @realDonaldTrump pojawiła się seria kontrowersyjnych wpisów nawołujących do przemocy. Możliwość publikowania postów (przynajmniej do końca kadencji) zablokowały Trumpowi również Facebook i Instagram. Jednak okazuje się, że ruch zwolenników prezydenta USA wciąż rośnie i przenosi się na inny serwis społecznościowy.

Gab, amerykański serwis społecznościowy jest znany ze swojej skrajnie prawicowej i ekstremistycznej bazy użytkowników. Powszechnie opisywany jest jako przystań dla ekstremistów i przyciąga użytkowników oraz grupy, które zostały wyrzucone z innych platform. Po trwałym zawieszeniu Trumpa na Twitterze liczba użytkowników tej platformy rośnie w ogromnym tempie.

Platforma zyskała ponad 10 000 nowo zarejestrowanych użytkowników zaledwie w godzinę po tym, jak Twitter ogłosił trwałą blokadę konta Trumpa. W sobotę w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o tym, że Gab odwiedziło ponad 18 mln osób i zyskał on ponad 500 000 nowych użytkowników.

500,000+ new users today.



18 million visits.



You don't need an account to use the site.



The Silicon Valley Exodus has begun.



Get in the Ark: https://t.co/J3Rfto6fi3



The best is yet to come.