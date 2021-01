Twitter na stałe zawiesił konto Trumpa. Wszystkiemu winne nawoływanie do przemocy

Po dokonaniu dokładnej analizy ostatnich tweetów zamieszczanych na koncie @realDonaldTrump oraz związanych z tym kontrowersji, Twitter podjął decyzję o zablokowaniu go na stałe. Po kliknięciu w profil Trumpa można zobaczyć komunikat: "zawieszamy konta, które naruszają zasady Twittera".

Jeszcze nie osłabły emocje wywołane decyzjami Facebooka, Instagrama oraz Twittera o tymczasowym zawieszeniu kont należących do Donalda Trumpa, kiedy jeden z największych serwisów społecznościowych poinformował o tym, że usuwa je na stałe.

Takie rozwiązanie wybrał Twitter, który po szczegółowej analizie uznał, że posty zamieszczane i promowane przez @realDonaldTrump nawołują do przemocy i istnieje ryzyko, że dalej będą zachęcały do agresywnych zachowań. Tym samym ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych stracił dostęp do blisko 88 milionów obserwujących.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y