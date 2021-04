Twitter nie działa. Coraz więcej zgłoszeń awarii (aktualizacja)

Udostępnij:

"Coś poszło nie tak, ale nie martw się to nie Twoja wina. Spróbujmy jeszcze raz" – taki komunikat wyświetla się użytkownikom Twittera od godziny 14.

Do serwisu downdetector od kilkudziesięciu minut napływają kolejne zgłoszenia awarii Twittera. Problem dotyczy logowania się, ale niektórzy informują o kłopotach z odpowiadaniem na wpisy i zawieszaniem się serwisu.

Liczba zgłoszeń przekroczyła już 700 i rośnie z każdą minutą. Co ciekawe, Twitter szwankował również minionej nocy. Tuż po godzinie 2 downdetector wskazywał kilkaset zawiadomień o problemach z serwisem. Problem wydaje się dotyczyć tylko desktopowej wersji Twittera.

Na smartfonach z systemami Android oraz iOS zgłoszeń jest zdecydowanie mniej. Wiele wskazuje również na to, że awaria nie dotyczy wyłącznie Polski. Na mobilnych wersjach Twittera nie brakuje bowiem doniesień zza granicy. Warto dodać, że nocną awarię najmocniej odczuli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Liczba zgłoszeń przekroczyła 5 tys. Problem został jednak rozwiązany po 30 mintuach.

Aktualizacja, godz. 15:40.

Wszystko wskazuje na to, że Twitter wrócił do normalnego funkcjonowania i problemy zostały rozwiązane. Nie wiadomo natomiast co było przyczyną awarii.