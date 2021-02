Twitter zdecydował. Donald Trump nie odzyska konta w serwisie

Udostępnij:

Dyrektor finansowy Twittera Ned Segal poinformował w środę, że zasady serwisu nie pozwalają na przywrócenie usuniętego konta Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych nie odzyska go nawet w przypadku, gdy będzie ponownie ubiegał się o fotel głowy państwa.

- Nasze zasady działają w ten sposób, że jeśli ktoś jest usunięty z naszej platformy, to jest usunięty - niezależnie od tego, czy jest komentatorem, dyrektorem finansowym czy byłym lub obecnym urzędnikiem państwowym - wyjaśnił Segal w odpowiedzi na pytanie dotyczące przyszłości konta Trumpa, zadane przez jednego z dziennikarzy CNBS.

Dodał, że polityka serwisu ma na celu zapewnienie, by użytkownicy nie podżegali do przemocy. - Jeśli ktoś się do tego nie stosuje, musimy go usunąć i nasza polityka nie pozwala na powrót takich osób - mówi Segal cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Przypomnijmy, że Twitter usunął konto byłego prezydenta USA 8 stycznia 2021 roku, argumentując swoją decyzję podżeganiem do przemocy i kwestionowaniem wyników wyborów przez Trumpa oraz jego zwolenników, którzy szturmem wdarli się na Kapitol.

Konto Donalda Trumpa na Twitterze obserwowało 88 milionów użytkowników.