USA planują cyberatak na Rosję? New York Times: pierwsze kroki w ciągu trzech tygodni

Udostępnij:

USA planują serię cyberataków na Rosję w ramach odpowiedzi na grudniowe ataki hakerskie - informuje "New York Times". Gazeta wyjaśnia, że administracja Joe Bidena szuka efektywnych sposobów ochrony swojej cyberprzestrzeni po dotkliwych atakach ze strony Rosji i Chin.

- Pierwsze kroki oczekiwane są w ciągu trzech tygodni i przewidują tajne działania w rosyjskich sieciach, które będą oczywiste dla prezydenta Władimira Putina, jego służb specjalnych i armii, ale nie zostaną zauważone przez resztę świata - pisze "NYT" cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników dodaje, że działania te mają zostać połączone z pewną formą sankcji gospodarczych, lecz nie ujawnia szczegółów. Ponadto Stany Zjednoczone na polecenie prezydenta mają wzmocnić ochronę własnych sieci rządowych.

Gazeta informuje, że ataki będą elementem szerszych działań w ramach wzmacniania bezpieczeństwa cybernetycznego. -Będą one określać, jak prezydent Biden skonstruuje odpowiedź nowej administracji na narastający cyberkonflikt i czy znajdzie sposób na ukaranie rywali, regularnie wykorzystujących słabości systemów rządowych i biznesowych, by szpiegować, wykradać informacje i potencjalnie uszkodzić krytyczne komponenty narodowej infrastruktury - pisze "New York Times", cytowany przez PAP.

Jak podaje dziennik, oprócz Rosji, której służby (według USA) dokonały szerokiego ataku (SolarWind) na amerykańskie systemy w grudniu ubiegłego roku, wyzwanie stanowią także coraz bardziej agresywne działania Państwa Środka. Kilka dni temu ujawniono informacje na temat wielkiego ataku na systemy Microsoftu, za którymi miała stać grupa hakerów sponsorowana przez chiński rząd.