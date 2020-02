Ubuntu 18.04.4 LTS wydane i dostępne do pobrania – wraz z odłamami

Udostępnij:

Ubuntu 18.04.4 LTS, kolejna długoterminowa wersja tego systemu, jest już dostępne do pobrania. Wraz z nią pojawiły się oczywiście także typowe odmiany środowiskowe, aka Xubuntu czy Kubuntu. Update koncentruje się głównie wokół bezpieczeństwa, ale nie tylko.

System zawiera poprawki luk i błędów, jakie wykryto od wydania 18.04.3 LTS z sierpnia 2019 r. Są to przede wszystkim usprawnienia związane ze środowiskiem GNOME i obsługą snapów, ale też sterownikami, w tym sterownikiem graficznym Nvidii. Jest dystrybuowany z jądrem Linux 5.3 jako Hardware Enablement Stack, aby zapewnić obsługę nowego sprzętu — ale tradycyjnie przy aktualizacji ze starszych wersji HWE należy instalować ręcznie.

sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04

Wśród najważniejszych zmian w Ubuntu 18.04.4 LTS warto wyszczególnić:

Zaktualizowanie własnościowych sterowników Nvidii, które są dostarczane wraz z Ubuntu

Poprawki w GNOME pod kątem UI

Nową wersję klienta pocztowego Mozilla Thunderbird

Naprawienie wykrywania środowisk WSL (Windows Subsystem for Linux) i poprawne wykonywanie X11 oraz PulseAudio

Odświeżenie kontenera snap

Wyrzucenie launchera Amazon Web

Wsparcie HWE ma potrwać do sierpnia 2020 r. Wtedy to pojawi się Ubuntu 18.04.5 LTS. Od kwietnia dostępne powinno być też nowe Ubuntu 20.04 LTS, do którego również będzie można przeprowadzić bezpośrednią aktualizację.

Jeśli natomiast jeszcze nie masz Ubuntu, a chcesz – ISO znajdziesz pod tym adresem.