iOS 15.3.1 dostępny do pobrania. Nie czekaj i aktualizuj

Apple udostępnił aktualizację iOS-a i iPadOS-a, która jest kluczowa z uwagi na bezpieczeństwo. Wersja 15.3.1 może być zaskoczeniem (wydanie 15.4 jest już dostępne w wersji testowej), jednak nie ma co zwlekać z instalacją. W aktualizacji pojawia się bowiem łatka na lukę 0-day oznaczoną jako CVE-2022-22620 , która pozwala dostać się do danych w urządzeniu.

Jak podaje Kaspersky, chodzi o nieprawidłowe zarządzanie pamięcią dynamiczną w aplikacjach, co w praktyce prowadzi do nieuprawnionego dostępu do danych. Atak można przeprowadzić z poziomu spreparowanej strony internetowej i docelowo doprowadzić do wykonania dowolnego kodu na niezałatanej wersji iOS-a. Dlatego też instalacja poprawionej wersji systemu jest tak ważna.