Żyroskop w smartfonie może służyć do "podsłuchu" komputera

Zastosowanie wydaje się być jednak wyjątkowo wąskie, bowiem chodzi o zainfekowane wcześniej pecety na co dzień odłączone od internetu . Instalacja malware'u nie będzie wiec w tym przypadku prosta, choć rzecz jasna możliwa . Zakładając jednak powodzenie tej akcji, po instalacji szkodliwego oprogramowania w komputerze, ten generuje ultradźwięki przez głośniki, by zostały następnie przechwycone przez żyroskop, a nie - jak można by się spodziewać - mikrofon telefonu .

To rozwiązanie pozwala ominąć trudne do przeskoczenia zabezpieczenia dostępu do nagrywania dźwięku w Androidzie i iOS-ie. Badacz podaje, że ultradźwięki minimalnie zaburzają odczyty żyroskopu w smartfonie, na tyle jednak wyraźnie, że można z nich odczytać przekazywane dane. "Gairoscope" to na tym etapie eksperymentalna metoda, ale dotychczasowe wnioski wykorzystano jako podłoże do ostrzeżenia instytucji wykorzystujących komputery celowo odłączone od internetu.