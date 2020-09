Uważaj na e-maile od Allegro. CERT Polska ostrzega przed nowym oszustwem

Udostępnij:

CERT Polska po raz kolejny ostrzega przed oszustami, próbującymi podszyć się pod serwis Allegro. Tym razem chcą namówić ofiary do zainstalowania złośliwego oprogramowania, pod przykrywką aplikacji potwierdzającej zakup na raty.

W ubiegłym tygodniu eksperci z CERT Polska ostrzegali przed sprytną próbą oszustwa, której mechanizmy antyspamowe Gmaila nie wykrywały jako złośliwą wiadomość. Oszuści wysyłali wiadomości informujące o aktywowaniu usługi "Smart!" za darmo na kolejny miesiąc. Użytkownicy Allegro, którzy kliknęli w link zawarty w e-mailu, zostali przeniesieni na fałszywą stronę serwisu. Tam wyłudzano ich dane logowania.

Tym razem mamy bardzo podobną sytuację, jednak znacznie groźniejszą. Oszuści podszywają się pod Allegro i wysyłają wiadomości e-mail zatytułowane: "Potwierdzenie wysłania wniosku o kredyt na zakupy Raty Od.nowa". Wzór wykorzystany przez oszustów wygląda niemalże idealnie i ciężko odróżnić go od prawdziwego e-maila. W adresie nadawcy nie widzimy jednak domeny Allegro.pl, co powinno wzbudzić podejrzenia.

Adekwatnie do zgłoszonego w ubiegłym tygodniu przez CERT Polska oszustwa, ofiara jest prowadzona do strony Allegro-credti[.]info. Trafiamy na fałszywą stronę Allegro, która wygląda wprost identycznie do oryginału. Oszuści próbują przekonać ofiarę, że właśnie bierze kredyt na dany produkt. W dodatku na dane wysyłki nieznanej osoby.

Zapewne część użytkowników w to uwierzy i spróbuje poszukać rozwiązania sytuacji. Oszuści umieścili taką możliwość na dole strony, pod przyciskiem "anuluj wniosek". Po jego naciśnięciu, pojawia nam się komunikat sugerujący, że musimy otworzyć stronę w wersji mobilnej z poziomu smartfona i zainstalować aplikację "Allegro Kredyty". Jak łatwo się domyślić, kryje się pod nią złośliwe oprogramowanie, służące do przejmowania kontroli nad smartfonem i okradania kont bankowych ofiar.