Volkswagen Passat Variant: Kamery 3D i 360 stopni oraz system audio Dynaudio

Jakiś czas temu testowałem świetnie wyposażonego Volkswagena Passata z nadwoziem Variant i pakietem R-Line. Wygląd wyglądem, ale to, co zapadło w moją pamięć to mnóstwo dodatków wspomagających jazdę i podnoszących komfort podróżowania m.in. świetne kamery 360 stopni z efektem 3D.

Od tamtej pory testowałem mnóstwo aut z kamerami 360 stopni. To coraz popularniejsze rozwiązanie i wielu producentów podchodzi do tego w swój własny sposób. Sprawdzałem działanie tego rodzaju kamer w najróżniejszych autach z różnych segmentów oraz poziomów cenowych. Teraz z perspektywy czasu mogę ocenić, jak na tym tle wypada Volkswagen Passat, który w zeszłym roku przeszedł kurację odświeżającą i dostał m.in. ulepszone systemy. Jedno jest pewne – popularny przedstawiciel segmentu D trzyma poziom i łatwo nie odda pola nowocześniejszym konstrukcjom!

Kamery 360 stopni z efektem 3D

Kamery 360 stopni to żadna nowość. Obecnie są stosowane nawet w autach z segmentu B np. Renault Clio, Captur, Nissan Juke etc. O ile w tego typu autach obecność takiego dodatku można uznać za przesadę (wystarczyłaby kamera cofania oraz dobrej jakości czujniki parkowania), tak w dość dużym kombi bywa, że jest nieoceniona. Jeśli dodatkowo system kamer działa sprawnie, czytelnie i intuicyjnie, parkowanie i manewrowanie autem jest proste i przyjemne.

Testowany Volkswagen Passat posiadał kamery 360 stopni z możliwością wyświetlenia widoku 3D. Ponadto widok ten mógł być konfigurowany – kierowca może samodzielnie wybrać, który obszar wokół samochodu ma być widoczny. Jakość obrazu nie budziła zastrzeżeń, oczywiście rozdzielczość mogłaby być nieco wyższa, ale czytelność stała na wysokim poziomie. Również wyświetlana perspektywa nie wprowadzała zamieszania, choć oczywiście trudno było uniknąć mocnego efektu rybiego oka. Manewrowanie z takim orężem kamer nawet na ciasnych parkingach lub osiedlowych uliczkach to bułka z masłem!

Zestaw audio Dynaudio

Publiczną tajemnicą jest, że każdy „specjalista” widząc cenę powyżej 200 000 złotych za Volkswagena Passata, złapie się za głowę i zacznie marudzić. Niewielu będzie również w stanie docenić bogactwo wyposażenia oraz ilość systemów, jakie Volkswagen upchnął do swojego przedstawiciela segmentu D. Tak, Passat w tak bogatym wyposażeniu kosztuje mnóstwo pieniędzy, ale każdy z dodatków działa tak, jak powinien i jest wart dopłaty. Na przykład zestaw audio Dynaudio.

Muszę przyznać, że to gra po prostu dobrze! W modelu znajdziemy z 12 głośników Dynaudio, uzupełnione najnowszą generacją cyfrowych układów DSP oraz 16-kanałowymi wzmacniaczami, które dostarczają 680 W czystej mocy muzycznej. W przedniej części kabiny umieszczono pełnopasmowy kanał centralny, dwa duże głośniki basowe, dwa średniotonowe i dwie kopułki wysokotonowe. Z tyłu natomiast pracują dwa dodatkowe nisko-średniotonowce, dwie kopułki wysokotonowe i jeden subwoofer. Oprócz tego do wyboru jest kilka predefiniowanych ustawień dźwięku. Jest tryb autentyczny, który odtwarza całość identycznie z oryginalnym nagraniem. Tryb dynamiczny przeznaczony jest dla fanów głośniejszej muzyki oraz dużej mocy dźwięku, z którą zazwyczaj spotykamy się na koncertach. Zapewnia on odpowiednie wrażenia także przy głośności maksymalnej. Dla odmiany tryb miękki sprawdzi się przy słuchaniu nagrań gorszej jakości (jak np. pliki MP3) lub transmisji radiowych. Daje przyjemne, zbalansowane brzmienie, jak najskuteczniej „wyciskając” konieczne niuanse. Jest też coś dla miłośników np. audiobooków tj. tryb mowy, który kładzie nacisk na perfekcyjne odtwarzanie ludzkiego głosu.

Podsumowanie

Wielu bagatelizuje Volkswagena Passata, a rzeczywistość jest taka, że to jedno z najlepszych aut z segmentu D na rynku. Jest świetnie wyposażone, bardzo dobrze wykonane i posiadające mnóstwo nowoczesnych rozwiązań. Owszem, topowe odmiany z wieloma dodatkami potrafią kosztować bardzo dużo, ale taka jest cena posiadania auta, które może zawstydzić konkurencję pod względem wyposażenia.