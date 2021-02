Wartość Bitcoina zbliżyła się do 50 tysięcy dolarów. To nowy rekord

W miniony weekend Bitcoin ustanowił kolejny rekord, ocierając się o pułap 50 tysięcy dolarów. Kryptowaluta ciągle przybiera na wartości, co w sporej mierze jest zasługą Elona Muska, ale nie tylko.

Wieczorem 14 lutego najdroższa na świecie kryptowaluta osiągnęła wartość 49487 dolarów według CoinMarketCap. W poniedziałek Bitcoin zaliczył ponowny spadek do 47,5 tysiąca dolarów, ale w 2021 roku zaliczył już 70-procentowy wzrost. Co składa się takie skoki wartości? Głównie mówi się o Elonie Musku i jego wpisach na Twitterze, ale to nie tylko jego zasługa. Miliarder wspiera także inną kryptowalutę Dogecoin, która zaliczyła spory wzrost dzięki akcji społeczności serwisu Reddit, ale teraz znów zaczyna spadać.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.