WhatsApp może wkrótce wyświetlać reklamy. Spersonalizuje je danymi z Facebooka

WhatsApp najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zacznie wyświetlać reklamy. To wiemy nie od dziś, jednak zaskoczeniem może być dokładność, z jaką treści będą dobrane do konkretnych odbiorców. Rozwiązaniem zagadki jest powiązanie z Facebookiem – o ile użytkownik posiada konto w obywdu serwisach, dane zostaną połączone, by w efekcie w WhatsAppie od początku pokazywać spersonalizowane reklamy.

O szczegółach można przeczytać w serwisie Techradar, powołującym się na portal The Information. Jak się okazuje, wymiana danych o preferencjach użytkowników to jedno z działań, które jest rozważane jako element ujednolicenia Facebooka, WhatsAppa i aplikacji Instagram, przynajmniej pod niektórymi względami. Takie działania zapowiadano jeszcze w 2019 roku.

WhatsApp i Facebook miałyby wykorzystywać numer telefonu zarejestrowanego użytkownika jako identyfikator niezbędny do wyświetlania właściwych reklam. Ponieważ ujednolicenie ma być związane także z Instagramem, technicznie nic nie będzie stało na przeszkodzie, by wymieniać dane zebrane również w tym serwisie.

Choć nadal uważa się, że reklamy mogą pojawić się w WhatsAppie jeszcze w tym roku, w tym przypadku nie udało się potwierdzić tej informacji wprost. Twórcy mówią jedynie, że reklamy w komunikatorze są jedną z możliwych zmian w dłuższej perspektywie.

