WhatsApp na Androida otrzyma odblokowywanie twarzą. Teraz jest dostępny tylko odcisk palca

Użytkownicy WhatsAppa na Androidzie już niedługo będą mogli skorzystać z nowej metody logowania do aplikacji. Możliwy do zastosowania już teraz odcisk palca nie będzie bowiem jedyną opcją – twórcy wprowadzą także logowanie wizerunkiem twarzy, a ustawienia z tym związane zyskają wspólną nazwę blokady z wykorzystaniem biometrii.

Chodzi o zabezpieczenie WhatsAppa, które jest nieco "zakopane" w ustawieniach i pozwala dodatkowo zabezpieczyć dostęp do aplikacji przed osobami trzecimi. Gdy funkcja ta jest włączona, komunikator nie uruchomi się bez dodatkowej weryfikacji użytkownika, w przypadku Androida obecnie tylko dzięki czytnikowi linii papilarnych. Jak podał WABetaInfo analizując WhatsAppa Beta 2.20.203.3, biometria z wykorzystaniem wizerunku twarzy jest już w przygotowaniu i pojawi się w nadchodzących wydaniach.

Do WhatsAppa ma trafić logowanie wizerunkiem twarzy, fot. WABetaInfo.

Warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku połączeń telefonicznych w smartfonie, przychodzącą rozmowę w WhatsAppie będzie można po prostu odebrać bez uprzedniego logowania się do aplikacji. Zabezpieczenie biometryczne ma więc służyć w praktyce blokadzie dostępu do czatów i wykonywania połączeń, a nie blokowaniu ich odbierania przez osoby trzecie. Niestety na tę chwilę nie wiadomo, kiedy funkcja mogłaby trafić do wszystkich użytkowników.

Jak zwraca uwagę WABetaInfo, użytkownicy iPhone'ów nie mają podobnego problemu, bowiem w ich przypadku WhatsApp już teraz oferuje zabezpieczenia biometryczne zarówno z wykorzystaniem odcisku palca (Touch ID), jak i wizerunku twarzy (Face ID). Opcje związane z blokowaniem dostępu do WhatsAppa można znaleźć w ustawieniach prywatności w aplikacji.

