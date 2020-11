WhatsApp: usuwanie zbędnych zdjęć i filmów stało się łatwiejsze

Udostępnij:

Komunikator WhatsApp zyskuje kolejną nowość. Tym razem chodzi o przebudowaną sekcję "użycie danych i pamięci", czego zapowiedzi pojawiały się już pod koniec września. Twórcy WhatsAppa opublikowali na swoim Twitterze krótką animację sugerującą, że nowość trafiła już do komunikatora. Pojawienie się jej we wszystkich smartfonach jest więc zapewne tylko kwestią kilku dni i pobrania aktualizacji.

Odświeżone narzędzie pozwala dużo łatwiej niż dotychczas usuwać zbędne pliki. Każdy, kto regularnie korzysta z WhatsAppa zdaje sobie bowiem z pewnością sprawę, jak wiele grafik, animacji i filmów może pojawić się w galerii po kilku miesiącach używania komunikatora. Nowe narzędzie pozwoli szybko zorientować się, które pliki zajmują najwięcej miejsca i ułatwi ich grupowe usuwanie, by zwolnić pamięć w smartfonie.

Nowa sekcja to dużo bardziej czytelny podgląd, w którym widać między innymi graficznie przedstawione użycie pamięci w smartfonie oraz podsumowanie największych udostępnianych plików. Poniżej można także zobaczyć podział z uwzględnieniem konkretnych kontaktów lub konwersacji. Osobom, które nie śledzą we własnym zakresie szczegółów przesyłanych plików, powinno to ułatwić znalezienie tych, które zajmują najwięcej miejsca w urządzeniu.

W kontekście WhatsAppa przypominamy także o innej nowej funkcji, którą są znikające wiadomości. Jak sugeruje opis na stronie producenta, nowość powinna być lada moment dostępna dla wszystkich użytkowników. Więcej na ten temat pisaliśmy w odrębnej publikacji.

WhatsApp na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.