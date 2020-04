WhatsApp wkrótce w kilku urządzeniach jednocześnie. Testy już trwają

WhatsApp stale się zmienia, a wszystko wskazuje na to, że jedna z nadchodzących nowości ucieszy wielu użytkowników. Zanosi się bowiem, że z komunikatora będzie można wreszcie korzystać na kilku urządzeniach jednocześnie, czyli na przykład w smartfonie i tablecie. Obecnie numer telefonu będący identyfikatorem użytkownika, może być używany naraz tylko w jednym urządzeniu.

Na zmiany w tym zakresie zwrócono uwagę podczas testowania jednego z ostatnich testowych wydań WhatsAppa. Okazuje się, że aplikacja teoretycznie potrafi już odświeżać klucze szyfrowania podczas rozmów, jeśli w międzyczasie nastąpi zmiana urządzenia. Na razie informacje są nieoficjalne, ale wszystko wskazuje na to, że jest to opcja przygotowywana właśnie na potrzeby wprowadzenia obsługi wielu urządzeń jednocześnie.

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.



Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW