Windows 10 1909 straci wsparcie w maju 2021 r. Czas pobrać darmową aktualizację

Udostępnij:

Użytkownicy Windows 10 powinni zwrócić uwagę, jakie wydanie systemu mają zainstalowane w swoich komputerach. Wersja 1909 z drugiej połowy 2019 roku już 11 maja straci wsparcie Microsoftu, a co za tym idzie – przestanie otrzymywać aktualizacje. By zachować bezpieczeństwo, do tego czasu konieczne jest pobranie nowszej wersji Windows 10, a to można oczywiście zrobić za darmo. Producent przypomina o tym nowym komunikatem w systemie.

Kończące się wsparcie Windows 10 1909 to nic zaskakującego. Terminy, w których kolejne wersje systemu przestają otrzymywać aktualizacje są bowiem z góry znane. Windows 10 1909 (czyli wersja 19H2) to inaczej listopadowa aktualizacja, która w praktyce miała formę niewielkiej aktualizacji zbiorczej. Dzięki temu wdrożenie mogło – przynajmniej w założeniu – przebiec bez większych trudności, a nowa wersja szybko trafić do komputerów z wcześniejszym Windowsem 10 1903.

Windows 10 1909 to druga w kolejności najpopularniejsza obecnie wersja "dziesiątki", źródło: AdDuplex.

Jak pokazują statystyki AdDuplex z lutego 2021 roku, Windows 10 1909 wciąż działa w niemal 27 proc. komputerów z "dziesiątką". To w praktyce oznacza, że aktualizacją do nowszej wersji musi się zainteresować co czwarty użytkownik (nie biorąc pod uwagę osób, które korzystają z jeszcze starszych wydań – niewspieranych już od dłuższego czasu).

Gdzie sprawdzić wersję Windows 10?

Aby sprawdzić, jaka wersja Windows 10 jest zainstalowana w danych komputerze, należy odwiedzić Ustawienia, a w nich wybrać pierwszą kategorię System. Po lewej stronie, na liście podkategorii, na końcu znajdują się Informacje – to wśród nich można znaleźć dane zainstalowanego Windowsa 10.

Wersję Windows 10 można sprawdzić w Ustawieniach, fot. Oskar Ziomek.

Interesująca jest tu "Wersja" widoczna w ramach Specyfikacji systemu Windows. Microsoft stosuje dwa oznaczenia, które są w praktyce tożsame. Wersje 20H2 i 20H1 (2004) będą jeszcze wspierane przez pewien czas. W pozostałych przypadkach mówimy w najlepszym razie o opisywanej wersji 1909, która straci wsparcie producenta w maju tego roku. Warto więc rozważyć aktualizację.

Aktualizacja Windows 10

Aby zaktualizować Windows 10, w Ustawieniach trzeba przejść do kategorii Aktualizacja i zabezpieczenia. Już pierwsza kategoria (Windows Update) to miejsce, w którym można znaleźć informację o dostępnej nowej wersji systemu Windows 10 do pobrania za darmo. To proces, który zależnie od konfiguracji sprzętowej, jakości połączenia z internetem i wersji zainstalowanego systemu, może zająć od kilkunastu minut do kilku godzin, warto więc uzbroić się w cierpliwość.

Świadomość konieczności instalacji nowej wersji Windows 10 może być bodźcem do bardziej ambitnego podejścia do tematu i odświeżenia komputera poprzez wykonanie tzw. czystej instalacji systemu. Zainteresowanym polecamy nasz kompletny poradnik instalacji Windows 10, w którym opisujemy wszystkie etapy tego procesu.