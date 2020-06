Windows 10 20H1 nie dogaduje się z dyskami Intel Optane. Są błędy i problemy z wydajnością

Majowa aktualizacja Windows 10 dopiero kilka dni temu zaczęła trafiać do pierwszych użytkowników, a już znanych jest wiele błędów, które powoduje. Z tego powodu Microsoft wstrzymał jej wdrażanie w komputerach, gdzie mogłaby wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Dotyczy to nawet urządzeń z serii Surface.

Jak zwrócił uwagę serwis Windows Latest, do listy pechowców należy dopisać także użytkowników dysków Intel Optane. Majowa aktualizacja niewłaściwie z nimi współpracuje, co skutkuje problemami z wydajnością i komunikatami o błędach. O kłopocie można przeczytać między innymi na Twitterze i forum Intela.

