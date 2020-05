Windows 10: majowa aktualizacja i masa problemów. Microsoft bada pierwsze usterki

Udostępnij:

Majowa aktualizacja Windows 10 została wydana i trafia już do pierwszych użytkowników za pośrednictwem Windows Update. Microsoft celowo ograniczył jej dostępność, aby uchronić odbiorców przez ewentualnymi problemami. Niestety, nie wszystkich błędów udało się uniknąć, a wstępna analiza wskazuje, że potencjalnych kłopotów jest nawet więcej niż zwykle. Na oficjalnej stronie potwierdzono już analizowanie 10 usterek.

Wszystkie trudno w tym miejscu dokładnie opisać, ale warto nadmienić, że należą do nich do między innymi problemy z połączeniami Bluetooth, błędy związane ze sterownikami audio czy kłopoty ze starszymi sterownikami graficznymi do kart Nvidii (ich nowa wersja jest już natomiast zgodna z 20H1). O szczegółach można przeczytać w dokumentacji, gdzie znalazło się także miejsce na porady, jak dany problem można ominąć.

Informacje o pierwszych usterkach Windows 10 20H1, źródło: Microsoft.

W części sytuacji pomocne powinno się okazać zainstalowanie nowych sterowników dla danych układów, ale w większości przypadków problemów po prostu nie da się obejść. Microsoft deklaruje jednak już trwające prace we współpracy z producentami, w efekcie których mają powstać właściwe łatki. Producent chce je udostępnić w nadchodzącym wydaniu, więc w praktyce trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość.

Oskar Ziomek @o.zio #IMHO Większa niż zwykle liczba znanych problemów, po tak krótkim czasie od udostępnienia aktualizacji Windows 10, to bez wątpienia spore wizerunkowe potknięcie. Microsoft od dłuższego czasu podkreślał, jak ważne są dla niego testy i jakość. Taka narracja z pewnością przełożyła się więc na oczekiwania użytkowników, którzy liczyli, że tym razem instalacja aktualizacji Windows 10 nie będzie wstrzymywana z aż tylu powodów.

Dodatkowym utrudnieniem może być tutaj tymczasowa rezygnacja Microsoftu z wydawania opcjonalnych aktualizacji Windows 10. W konsekwencji na wybrane łatki użytkownikom może przyjść poczekać dłużej niż zwykle. Jeśli rozwiązanie problemu pojawi się po zaplanowanym terminie aktualizacji zbiorczych, łatka zostanie zaimplementowana dopiero w przy kolejnej "dużej" okazji, zgodnie z harmonogramem.