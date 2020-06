Windows 10 i koniec problemów z drukowaniem. Zobacz, jak pobrać opcjonalną aktualizację

Jeśli masz problem z drukowaniem w Windows 10 po ostatnich aktualizacjach zbiorczych, jest dobra wiadomość. Microsoft naprawił usterkę i wbrew obawom, wydał łatki do systemu, po instalacji których problem powinien zniknąć. Co ciekawe jednak, pakiety nie są dostępne ani przez Windows Update, ani WSUS i trzeba je pobrać ręcznie z katalogu online.

O wydaniu nowych aktualizacji Microsoft poinformował między innymi na Twitterze. Chodzi o pakiety przeznaczone dla Windowsa 10 w wersjach 1803, 1809, 1903 i 1909. Dla innych wersji łatki nie zostały jeszcze wydane, ale warto mieć na uwadze, że wymienione wyżej wersje działają łącznie w znakomitej większości komputerów z Windows 10. Majowa aktualizacja dotarła dotąd do nielicznych z uwagi na liczne błędy i powolne wdrażanie.

An out-of-band optional update is now available for the following versions of Windows 10 on the Microsoft Update Catalog to address a known issue in which certain printers may be unable to print after installing updates released June 9, 2020.