Windows 10 i problem tymczasowego konta użytkownika – znikają pliki i ustawienia

Udostępnij:

Niektórzy użytkownicy Windows 10 wciąż mają problem z tymczasowym kontem użytkownika, które jest włączane po aktualizacji systemu. Usterka pojawia się niekonsekwentnie i trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest jej przyczyną. Okazuje się, że wyjątkiem nie jest pakiet aktualizacji KB4549951, który został wydany w kwietniu – po instalacji niektórzy nie mogą zalogować się do swojego konta, co powoduje dodatkowe problemy.

O ile bowiem niekiedy wystarczy po prostu raz jeszcze uruchomić komputer, by tymczasowe konto bez aplikacji i danych nie ładowało się automatycznie, tak czasami problem jest poważniejszy. Okazuje się, że w niektórych przypadkach, na co zwraca uwagę Windows Latest, dane użytkowników znikają (choć tylko pozornie), co trudno uznać za drobny błąd.

Na szczęście, pliki da się przywrócić (prawdopodobnie w każdym przypadku), bowiem kłopot zdaje się wynikać z automatycznej zmiany rozszerzeń plików związanych z kontem użytkownika komputera. Jeśli więc po zalogowaniu do swojego konta użytkownika, dokumentów nie da się znaleźć, należy sprawdzić, czy wśród systemowych folderów pliki związane z nazwą konta nie zostały uznane za "niepotrzebne", o czym może świadczyć rozszerzenie .bak czy .ooo .

Nie zmienia to oczywiście faktu, że błąd występuje, a przeniesione pliki mogą dla wielu osób stanowić spory problem i być źródłem frustracji – z pewnością nie każdy będzie bowiem zdawać sobie sprawę, że w tym przypadku dane może stosunkowo łatwo odzyskać. Jak wynika z odpowiedzi obsługi Microsoftu na zgłaszane przez użytkowników problemy, polecanym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest stworzenie nowego konta użytkownika i ręczne przeniesienie dokumentów.

Od siebie pragniemy dodać, że zawsze warto pamiętać o wykonywaniu kopii zapasowej plików i przechowywać ją choćby na zewnętrznym nośniku. Wówczas – nawet w przypadku problemów z Windows 10 – do danych będzie się można bezproblemowo dostać, co zaoszczędzi nerwów przy ewentualnych kłopotach z aktualizacjami.