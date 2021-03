Windows 10 i problem z KB5000802. Microsoft ma nową propozycję, jak uniknąć BSOD-ów

Udostępnij:

Microsoft kontynuuje wątek problematycznej aktualizacji KB5000802 w Windows 10, po której podczas prób drukowania można się natknąć na niebieskie ekrany śmierci wyświetlane w konsekwencji krytycznych błędów. Dotychczas jedynym znanym rozwiązaniem problemu była dezinstalacja pakietu KB5000802, ale teraz producent ma dla użytkowników także inną propozycję.

Okazuje się bowiem, że problemy można ominąć, nie pozbywając się aktualizacji Windows 10. Zależnie od doświadczenia użytkownika, może to być jednak spore wyzwanie; w przypadku problemów z 32-bitowymi aplikacjami w 64-bitowym systemie koniecznie jest bowiem sięgnięcie po Wiersz polecenia, zaś w pozostałych przypadkach "przedzieranie się" przez opcje z wykorzystaniem dodatkowo pobranego pakietu Windows ADK, w dodatku z osobna dla każdej aplikacji, z którą występują problemy.

Co ciekawe, aby ułatwić administratorom Windows 10 to zadanie, Microsoft udostępnił krótki film w języku angielskim, w którym tłumaczy krok po kroku, jak rozwiązać opisywane problemy z drukowaniem. Okolica 2 minut i 40 sekund to przy okazji świetna okazja, by przekonać się, jak niedopracowana jest tu obsługa ciemnego motywu aplikacji, która nie została poprawiona w Windows 10 od momentu premiery pod koniec 2018 roku.

Wracając jednak do drukarek, Microsoft potwierdził, że błąd APC_INDEX_MISMATCH występuje jedynie w przypadku "niektórych drukarek i aplikacji", a w praktyce chodzi jedynie o sprzęt ze sterownikami "typu 3". Osoby, które nie chcą na własną rękę omijać problemu lub usuwać problematycznego pakietu KB, mogą założyć, że Microsoft rozwiąże usterkę w kolejnych aktualizacjach Windows 10 – być może jeszcze w tym miesiącu.