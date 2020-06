Windows 10: po aktualizacji nie działa kolejna funkcja. Problem zgłoszono wiele miesięcy temu

Udostępnij:

Majowa aktualizacja Windows 10 okazuje się być jeszcze bardziej problematyczna, niż sądzono na początku. Jak zauważyli jej pierwsi użytkownicy, w systemie nie da się skorzystać z funkcji odświeżenia systemu w ramach opcji Zabezpieczeń systemu. Co gorsza, ten problem był zgłaszany przez insiderów kilka miesięcy temu i jak widać, w praktyce został przez Microsoft zignorowany.

Chodzi o prawdopodobnie mało popularną i rzadko wykorzystywaną funkcję skrytą w opcjach Wydajności i kondycji urządzenia, która zwana jest w oryginale Fresh start, a w polskim Windows 10 – Rozpoczęciem od nowa. Funkcja pozwala "zacząć od czystej i aktualnej wersji Windows", usuwając przy tym większość aplikacji, ale pozostawiając pliki.

A przynajmniej pozwalała, bo z raportów nielicznych użytkowników Windowsa 10 2004 wynika, że po aktualizacji opcja ta nie jest dostępna, co objawia się brakiem możliwości wyświetlenia Dodatkowych informacji, a to niezbędne, by uruchomić cały proces.

Funkcja "Rozpocznij od nowa" nie jest dostępna dla użytkowników Windows 10 20H1, fot. Oskar Ziomek.

Obecnie usterka ta nie jest uwzględniona na liście błędów majowej aktualizacji Windows 10. Największym problemem nie jest jednak fakt jej wystąpienia, ale sposób podejścia Microsoftu do informacji zwrotnych od testerów. Okazuje się bowiem, że opisywany błąd był wielokrotnie raportowany i to już 8 miesięcy temu. Jak widać, od tamtego czasu nie udało się go usunąć – lub po prostu nikt "nie zauważył", że taką usterkę opisano.

To niestety analogiczna sytuacja do feralnej październikowej aktualizacji Windows 10, po której użytkownicy zaczęli tracić pliki, a wdrażanie zostało na prawie miesiąc całkowicie wstrzymane. Wtedy również dotarto do zgłoszeń testerów, którzy informowali o usterce dużo wcześniej, ale Microsoft najwidoczniej przeoczył raporty. Wówczas przyznano się do błędu i obiecano poprawę w zakresie dbania o jakość systemu – więcej na ten temat pisałem w felietonie na początku czerwca.

Przywracanie Windows 10 z chmury w 20H1

Dla formalności warto dodać, że w Windows 10 2004 pojawiła się także nowa opcja "przywracania systemu" do stanu początkowego. Tym razem chodzi jednak o opcję Resetowanie komputera, która może być przydatna głównie przed odsprzedaniem komputera z systemem.

Więcej informacji o nowościach w Windows 10 można znaleźć w naszym przeglądzie zmian po majowej aktualizacji.