Windows 10 20H1 w pigułce – przegląd nowości w majowej aktualizacji

Windows 10 20H1, który znany jest także jako wersja 2004 lub kolejna majowa aktualizacja, jest już dostępny do pobrania u części użytkowników. Zanim każdy będzie mógł go zainstalować, minie jednak jeszcze trochę czasu – Microsoft jest ostrożny i wolniej wdraża nowe wersje niż jeszcze kilka "dużych aktualizacji temu". Chodzi o wyeliminowanie możliwie największej liczby ewentualnych usterek.

Już teraz możemy się natomiast przyjrzeć najciekawszym nowościom, które wraz z opisywaną aktualizacją pojawiają się w Windows 10. Majowa aktualizacja to pakiet poprawek, w którym trudno wybrać jedną, wybitnie wyróżniającą się nowość.

Warto mieć jednak na uwadze, że jest to największy w tym roku pakiet zmian, jaki trafi do Windowsa 10. Na jesień spodziewamy się tylko pakietu drobnych poprawek w formie aktualizacji zbiorczej. Poniżej zestawienie kilku najciekawszych zmian w Windows 10 2004, które większość użytkowników dostrzeże gołym okiem.

Osoby zainteresowane instalacją majowej aktualizacji na własną rękę, mogą już pobrać obraz ISO lub utworzyć nośnik do wykonania "czystej instalacji". Można wykorzystać do tego narzędzia Microsoftu, na przykład aplikację Media Creation Tool.

Zmiana nazw wirtualnych pulpitów

Na początek dobre wieści dla wszystkich, którzy korzystają z wirtualnych pulpitów w ramach widoku zadań. Po majowej aktualizacji, utworzonym pulpitom można zmieniać nazwy, co ułatwi przełączanie się pomiędzy kontekstami. To bez wątpienia drobiazg, który powinien tu być dostępny od dawana.

Nowe informacje w Menedżerze zadań

Zmiany dotyczą także Menadżera zadań. Zyskał między innymi podgląd dodatkowych informacji o układzie graficznym. Oprócz dotychczasowych danych dotyczących między innymi pamięci i obciążenia układu graficznego, od teraz widnieje tu także informacja o jego temperaturze.

Równie drobna nowość związana jest z podglądem listy dysków. Po majowej aktualizacji, Windows 10 potrafi identyfikować je jako klasyczne dyski talerzowe lub półprzewodnikowe, co może pomóc w ich identyfikacji.

Reset Windows 10 z instalatorem z chmury

Świetną nowością w majowej aktualizacji Windows 10 jest możliwość pobrania świeżej kopii systemu z serwerów Microsoftu podczas resetowania komputera do fabrycznego stanu. Choć nie jest to funkcja, z której korzysta się regularnie, ta zmiana może cieszyć. Zamiast przywracać Windowsa 10 do zapamiętanego stanu z dnia zakupu danego komputera, system można odświeżyć, od razu instalując tę wersję, która w danej chwili w nim działa.

Jeśli więc użytkownik chce odświeżyć system i korzysta z najnowszej wersji Windows 10, zamiast przywracać stan do kompilacji sprzed miesięcy czy lat i tracić czas na aktualizacje, teraz może skorzystać z opcji, która odświeży system bazując na instalatorze tej samej wersji systemu, z której korzysta w danym momencie. Oczywiście należy się przy tym liczyć z dłuższym czasem tej operacji – trzeba pobrać odpowiedni obraz, który zajmuje kilka gigabajtów.

Nowe ustawienia w ramach ułatwień dostępu

Po majowej aktualizacji wiele zmieniło się w ramach ułatwień dostępu, na czele z nową opcją wyraźnego wyróżniania lokalizacji kursora. Chodzi o możliwość wyświetlenia kolorowych znaczników nad i pod kursorem, dzięki którym można go łatwiej zlokalizować na ekranie.

W ramach ustawień można wybrać kolor znaczników oraz zdecydować o ich wielkości. Zmiany w zakresie ułatwień dostępu w Windows 10 20H1 dotyczą także poszczególnych opcji Lupy, do których można się teraz nieco szybciej dostać.

Biometria podczas logowania

Nowością w Windows 10 20H1 jest również opcja wymuszenia logowania z funkcją Windows Hello podczas korzystania z kont Microsoftu. W praktyce chodzi o możliwość stosowania biometrii (czyli wizerunku twarzy czy odcisku palca) w celu potwierdzenia tożsamości podczas logowania do wybranych usług. Jest to bezpośrednie rozszerzenie zakresu działa Windows Hello podczas logowania do systemu, gdzie opcja ta jest dostępna od dawna.

DirectX 12 Ultimate i WSL 2

W Windows 10 20H1 wiele zmienia się także "pod maską". Graczy ucieszy implementacja DirectX 12 Ultimate wprowadzająca usprawnienia między innymi w zakresie obsługi ray tracingu, zaś fanów jądra Linuksa – wbudowany Windows Subsystem for Linux 2.

Od tego momentu jądro ma być aktualizowane przez Windows Update, a kod zostanie udostępniony w sieci. Obsługa przyspieszenia sprzętowego oraz łatwiejsze uruchamianie aplikacji z GUI nie są jeszcze dostępne, ale mają się pojawić w przyszłości wraz z jedną z aktualizacji.

Szereg innych nowości

Wszystkich nowości w majowej aktualizacji jest dużo więcej, jednak w większości są drobnymi zmianami, które tylko w niewielki sposób usprawniają niektóre – znane już – funkcje Windowsa 10. Przykładem mogą być bardziej precyzyjne ustawienia limitów podczas pobierania aktualizacji czy szybszy dostęp do statystyk wykorzystania danego połączenia z internetem, już z poziomu karty Stan w ustawieniach.

Warta uwagi jest także usprawniona wyszukiwarka na pasku zadań. Od teraz ma sobie lepiej radzić z identyfikacją właściwych aplikacji podczas wpisywania fraz, bez względu na wielkość liter, co dotychczas nie było tak oczywiste. Wcześniej konieczne było precyzyjne wpisywanie zapytań, aby znaleźć interesujące pliki.

Jeśli w temacie instalacji Windowsa nie czujesz się pewnie, zapraszamy do naszego poradnika, w którym krok po kroku pokazujemy, jak zainstalować Windowsa 10.