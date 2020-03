Windows 10: ponad 70 proc. użytkowników wciąż nie korzysta z najnowszego wydania

Udostępnij:

Najnowszą wersję Windows 10 wykorzystuje obecnie tylko niecałe 30 proc. użytkowników tego systemu. Tak wynika z najświeżych statystyk AdDuplex, które są oparte na analizie reklam wyświetlanych w aplikacjach. To bardzo wolne tempo wdrażania, jednak warto mieć na uwadze, iż jest to konsekwencja dawno zapowiadanych, a ponadto oczekiwanych przez samych użytkowników zmian.

Chodzi o nowe podejście, w ramach którego Microsoft przywiązuje więcej wagi do testów systemu, wstrzymując jego dalsze wdrażanie w komputerach, które mogą sprawiać problemy. Wcześniej takie mechanizmy nie były stosowane, przez co najnowszy Windows trafiał do wszystkich dużo szybciej. Jednocześnie jednak wszelkie błędy dotyczyły znacznie większej grupy użytkowników. Teraz producent naprawia je na bieżąco.

Listopadowa aktualizacja działa w mniej niż 1/3 wszystkich komputerów z Windows 10, źródło: AdDuplex.

Nie zmienia to jednak faktu, że lada moment na rynku pojawi się kolejna duża wersja Windowsa 10, zaś z obecnie najnowszej korzysta mniej niż 30 procent użytkowników. Najpopularniejsze jest poprzednie wydanie, czyli wersja 19H1, która działa w ponad połowie komputerów z Windows 10. Jednocześnie ponad 11 procent użytkowników wciąż korzysta z wersji 1809 z końca 2018 roku, a pozostali (pomijając Insiderów) z jeszcze starszych kompilacji.

Listopadowa aktualizacja Windows 10 ostatnio wdrażana jest jednak nieco szybciej, niż w pierwszych miesiącach po premierze. Pod koniec stycznia wersja 19H2 działała bowiem jedynie w około 15 proc. komputerów z Windows 10. Teraz wynik jest prawie dwukrotnie wyższy. To efekt uruchomienia pełnego wdrażania po rozwiązaniu najważniejszych błędów, które wychodziły na jaw na pierwszym etapie wdrażania, jeszcze pod koniec ubiegłego roku.