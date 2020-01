Windows 10 19H2 dostępny dla wszystkich – już nic nie przeszkodzi w aktualizacji

Udostępnij:

Windows 10 w końcu może zostać bez problemu zaktualizowany do wersji 19H2 u wszystkich użytkowników. Listopadowa aktualizacja, bo o niej mowa, teoretycznie dostępna jest dla każdego od ponad dwóch miesięcy, ale w praktyce instalacja nie zawsze była możliwa między innymi z powodu niezgodności sterowników.

Jak wynika z najnowszych informacji o Windows 10 na uzupełnionej stronie Microsoftu, teraz możliwość pobrania aktualizacji powinna już być dostępna dla każdego. Wystarczy zajrzeć do Windows Update w Windows 10 i tam ręcznie sprawdzić aktualizacje. Problemy z antywirusami nie powinny już występować.

Zaktualizowana informacja o dostępności listopadowej aktualizacji Windows 10, źródło: Microsoft.

Windows 10 19H2 to nietypowa "duża wersja" systemu, która z technicznego punktu widzenia jest tylko aktualizacją zbiorczą. Microsoft postawił na udoskonalenie systemu, zamiast wdrażać nowości widoczne gołym okiem dla każdego. Instalacja jest dzięki temu stosunkowo szybka i nie różni się od sposobu instalacji comiesięcznych łatek bezpieczeństwa wydawanych przez Microsoft.

Niestety, mimo starań Microsoftu związanych ze zwiększaniem jakości Windowsa 10, po aktualizacji do wersji 19H2 i tak nie udało się ustrzec usterek. Jedną z częściej występujących było niewłaściwe działanie wyszukiwarki w Eksploratorze. Co ciekawe, mimo licznych zgłoszeń, producent niezbyt szybko podszedł do tematu naprawy tego błędu i jeszcze w drugiej połowie grudnia wciąż występował u wielu użytkowników.

Więcej o listopadowej aktualizacji Windows 10 można się dowiedzieć z naszej serii publikacji poświęconej temu wydaniu systemu Microsoftu.