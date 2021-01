Windows 10 trochę jak 10X – w rejestrze można zmienić animację ładowania systemu

W Windows 10 dla testerów można aktywować animację logowania z Windows 10X i pojawiają się spekulacje, że to kolejny element modyfikacji interfejsu, który pojawi się w oprogramowaniu wraz z szeregiem innych zmian znanych jako projekt Sun Valley. Istotnie, już teraz insiderzy mogą zmodyfikować rejestr, aby zobaczyć nieco inną animację od klasycznego "pierścienia kropek" widocznego także podczas aktualizowania Windows 10.

Choć ta nowość jest drobiazgiem, warto wiedzieć, jak ją włączyć. Po pierwsze konieczne jest posiadanie przynajmniej kompilacji 20279 Windows 10 dla insiderów na kanale Dev. Kiedy ta zostanie już zainstalowana, należy przystąpić do edycji rejestru – trzeba tu dodać nowy wpis.

A possible Sun Valley discovery! It seems that you can enable the new bootanimation from 10X in the current Insider Builds!

You just have to go to HKLM\System\ControlSet001\BootControl (you have to create the key)

Then, add a DWORD named BootProgressAnimation and enable it (1) pic.twitter.com/FLhiYAyDin