Windows 10: wyszukiwarka zostanie ulepszona. Pierwsze zmiany na wiosnę, kolejne – jesienią

Udostępnij:

Wyszukiwarka na pasku zadań w Windows 10 jest jednym z elementów, który doczeka się ważnych zmian w najbliższym czasie. Już w wydaniu 20H1, które powinno mieć swoją premierę w nadchodzących tygodniach, Microsoft uwzględni poprawki związane z indeksowaniem, dzięki czemu wyszukiwarka nie będzie tak bardzo obciążać dysku i procesora komputera.

Windows Latest zwraca tymczasem uwagę, że kolejne modyfikacje szykowane są już na jesień, kiedy użytkownikom zostanie dostępniony Windows 10 20H2. Wtedy można się podziewać aktualizacji, która zwiększy wydajność systemowej wyszukiwarki, co ma być zasługą poprawionej logiki właśnie podczas indeksowania.

Problem braku optymalizacji w tym zakresie jest widoczny głównie w przypadku mniej wydajnych komputerów. System skanuje pliki na dyskach co jakiś czas, by w przyszłości móc szybciej do nich dotrzeć. Proces ten jest jednak wymagający i w najmniej wydajnych sprzętach może skutkować zauważalnym obciążeniem procesora, sięgającym nawet 100 procent. Jak nietrudno się domyślić, utrudnia to korzystanie z urządzenia.

Po zmianach system ma pauzować skanowanie, kiedy komputer będzie w użyciu. W praktyce w niektórych przypadkach będzie więc można odczuć zwiększenie szybkości działania systemu. Poprawione indeksowanie plików ma mieć wpływ nie tylko na wyszukiwarkę na pasku zadań, ale także na tę w eksploratorze plików i menu Start.

Windows 10 20H1, który jest najbliższą dużą aktualizacją, teoretycznie jest gotowe już od grudnia ubiegłego roku. Od tamtego czasu jest nadal sprawdzany przez Insiderów, ale Microsoft nie wprowadza w nim już wielu zmian. Premiery dla "zwykłych użytkowników" spodziewamy się w nadchodzących tygodniach, choć z uwagi na koronawirusa nie można wykluczyć opóźnień.