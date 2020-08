Windows Defender powstrzymuje przed wyłączeniem telemetrii. Ale to dobrze

Serwis Bleeping Computer w dość alarmistycznym tonie poinformował niedawno, że najnowsza wersja programu antywirusowego wykrywa próby zablokowania systemowej telemetrii i udaremnia je. Powołując się na słowa z pewnego niemieckiego bloga i własne badania, portal zidentyfikował adresy DNS "pilnowane" przez Defendera i istotnie wszystkie dotyczą telemetrii i synchronizacji ustawień. Antywirus chroni plik hosts przed zmianami zaburzającymi łączność z serwerami telemetrii (vortex).

Szybko pojawiły się nieprzychylne opinie dotyczące tej zmiany. Posiadający złożoną historię (i koszmarny branding) Windows Defender wywodzi się wszak z programu Microsoft Antispyware i prowadzonej przez firmę w 2005 roku kampanii wymierzonej przeciwko oprogramowaniu szpiegowskiemu.

Z takiej perspektywy Defender wydaje się "zdradzać ideały", na bazie których powstał. Jest to jednak niepotrzebnie romantyczne i pozbawione pragmatyzmu podejście. Zachowanie Defendera jest całkowicie uzasadnione, jeżeli weźmie się pod uwagę, przed czym tak naprawdę chroni definicja "SettingsModifier:Win32/HostsFileHijack".

If you block MS tracking in hosts, Defender will now specifically identify that as malicious, and re-enable the spying. Yes, the product once called "Microsoft AntiSpyware" is now pro-spyware. Do the MS engineers here ever take a hard look in the mirror?https://t.co/Pe4RLb3n3M pic.twitter.com/V7FKdTTvn1