Wizerunek Poczty Polskiej wykorzystany w oszustwie. Można się "wkopać" w abonament

Badacze bezpieczeństwa z CyberRescue ostrzegają przed fałszywymi e-mailami, w których ktoś podszywa się pod Pocztę Polską, pisząc o wygranej w konkursie. Jak sugeruje spreparowana wiadomość, paczka z rzekomo wygranym iPhone'em 11 została zatrzymana, a odbiorca musi kliknąć w link, by przybliżyć się do jej otrzymania – jest to jednak podstęp, aby zdobyć od użytkownika szereg danych i narazić go na straty.

Jak się okazuje, po kliknięciu w link odbiorca jest przenoszony na fałszywą stronę, gdzie w spreparowanym formularzu oszuści starają się wyłudzić jego dane osobowe, kontaktowe oraz dane karty płatniczej. Ich podanie jest początkiem kłopotów – przez nieostrożność ofiara aktywuje w ten sposób usługę, za którą miesięczny abonament wynosi niespełna 66 euro, czyli około 300 złotych.

"Tylko przez kilka godzin otrzymaliśmy ponad 50 zgłoszeń z prośbą o weryfikację wiadomości" – tłumaczy Karolina Wrońska z CyberRescue (...) "Aktywowanie subskrypcji jest proste, wystarczy podać kilka danych i opłata będzie automatycznie pobierana z rachunku, ale jak ją anulować? Pierwszą myślą jest zastrzeżenie karty płatniczej i faktycznie to skuteczna metoda, jeśli wcześniej wyzerujemy limity na transakcje internetowe. W przeciwnym wypadku z naszego rachunku nadal będzie pobierana opłata" – dodaje.

Powtarzające się oszustwa, w których ktoś podszywa się pod znaną i zaufaną markę stanowią potwierdzenie, że tego typu kampanie wciąż są opłacalne. Wczoraj opisywaliśmy podobnego rodzaju oszustwo stworzone z myślą o klientach firmy inPost.