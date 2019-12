Wpadka PKP, czyli nieaktywowany Windows na dworcowych tablicach

Udostępnij:

Pewnie widzieliście kiedyś źle skonfigurowane urządzenia wyświetlające informacje w jakimś publicznym miejscu. Centra handlowe, autobusy, pojedyncze sklepy, tablice informacyjne… Najnowsze przeoczenie techników ma miejsce na dworcach PKP.

Jeden z twitterowiczów zauważył komunikat o braku aktywacji Windowsa na tablicy odjazdów pociągów. Psikus systemu na dworcu Łódź Fabryczna okazał się nie być jedynym. Jak donosi w odpowiedzi inny użytkownik Twittera, podobnie dzieje się w Pruszkowie. Tam też można w rogu przeczytać Przejdź do ustawień, aby aktywować system Windows.

Hej @PKP_SA, na dworcu Łódź Fabryczna chyba nie macie aktywowanego Windowsa 😬@niebezpiecznik pic.twitter.com/ir9DTysIGj — Kacper 🇭🇰🇮🇶🇮🇷🇸🇩🇪🇨🇧🇴🇵🇪 (@rainbowkacper) December 28, 2019

Setki podróżnych, a komunikat nadal wisi

Oczywiście nikt nie myśli o realnym braku kupna licencji przez PKP. Wygląda to na zwykłą wpadkę, jaka by nie była jej przyczyna. Pewnie któryś z kolejowych informatyków myśli bardziej o zbliżającej się zabawie sylwestrowej niż pracy, o co nietrudno 30 grudnia. Albo mamy do czynienia z problemem technicznym niekoniecznie związanym z błędem ludzkim po stronie PKP.

fot. Gaj_Grzegorz @ Twitter

Inny internauta nawet oferuje się do pomocy, podsuwając pomysł i kwitując Nie ma za co @PKP_SA. Prawdopodobnie problem zostanie niedługo rozwiązany, w końcu to tablice na widoku, które przeglądane są przez bardzo dużo ludzi, nie tylko pasażerów. Dział IT powinien już wiedzieć o wpadce.

Co ciekawe, nie w każdym mieście na dworcu kolejowym występuje Windows. Przykładowo, w Warszawie na Dworcu Zachodnim spotkać można tablice oparte o CentOS. Brak ujednolicenia systemu komputerowego to jednak insza inszość, choć na pewno winduje koszty jego utrzymania.

fot. Jan Domański, dobreprogramy

Sam byłem kilka lat temu świadkiem podobnego zdarzenia do dzisiejszego przypadku z PKP. Wtedy w Warszawie na jednym z ekranów umieszczonych w autobusie miejskim ZTM odpalił się widok z konfiguracją UEFI. Przynajmniej padła tylko jedna tablica, a nie wszystkie. Przy okazji mogłem się dowiedzieć, że Zarząd Transportu Miejskiego postawił na produkty firm ASRock oraz AMD.