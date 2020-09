Wyłudzenia dotacji "anty-covidowej". Sprawdź, czy nie padłeś ofiarą oszustwa

Udostępnij:

Okazuje się, że wniosek o dotację przez portal praca.gov.pl można złożyć w imieniu dowolnego przedsiębiorcy i podać w nim numer konta zupełnie innej osoby. Stwarza to możliwości wyłudzeń i przejęcia cudzej dotacji, dlatego lepiej sprawdzić swoje konto w serwisie urzędu pracy.

Jak donosi portal Niebezpiecznik.pl system udzielania tzw. pożyczki covidowej posiada sporą lukę, która tworzy przestrzeń do nadużyć. Okazuje się, że wniosek o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej można złożyć w imieniu dowolnego przedsiębiorcy. Dodatkowo nie ma żadnych przeszkód w tym, aby podać wybrany numer konta (niezwiązany ze wskazanym przedsiębiorcą).

Niebezpieczna luka w systemie

Według portalu Niebezpiecznik.pl już dochodzi do takich nadużyć. Serwis opisał przypadek, w którym wniosek został poprawnie złożony, ale nie zgadzały się dwie kwestie. Pierwszą z nich było to, że podany numer konta nie należał do wskazanego przedsiębiorcy. Drugą – fakt, że wniosek został podpisany profilem zaufanym ePUAP przez osobę, która nie ma żadnego związku z przedsiębiorstwem. Gdyby nieprawidłowości nie zostały zauważone, pieniądze trafiłyby na konto oszusta.

Jak to możliwe? Okazuje się, że portal praca.gov.pl pozwala na składanie wniosków o dotacje w cudzym imieniu. Nie trzeba włamywać się na czyjeś konto, wystarczy zalogować się na własne, prawidłowo wypełnić formularz – podając dane wybranego przedsiębiorstwa i załączyć upoważnienie np. w formie zeskanowanego dokumentu. Taki skan bardzo łatwo podrobić.

Podjęcie opisanych działań pozwala na uzyskanie wglądu i uprawnień do konta przedsiębiorcy. To od urzędu zależy czy zweryfikuje poprawność wszystkich dostarczonych dokumentów i czy pieniądze zostaną przekazane na konto wskazane we wniosku. W związku z tym, że istniejąca luka tworzy duże zagrożenie dla przedsiębiorców ubiegających się o pożyczkę covidową, warto zajrzeć na swoje konto i zweryfikować, czy nikt nie próbował przejąć naszych pieniędzy.