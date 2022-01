Santander Bank Polska ostrzega: "Nie klikajcie w link"

Bankowcy sygnalizują, że w mediach społecznościowych można trafić na spreparowane kampanie reklamowe wykorzystujące wizerunek Santandera, a przez to narazić się na problem. Oszuści zachęcają do inwestycji i oferują możliwość szybkiego zarobku, w praktyce jedynie zachęcając do wypełnienia formularza, przez który wyłudzają imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.