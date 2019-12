Wyszukiwarka Google otrzyma nową funkcję. Przyda się zapominalskim

Udostępnij:

Słupki na wykresach liczby produkowanych rocznie filmów i seriali ciągle idą w górę. Coraz trudniej zapamiętać więc wszystkie interesujące tytuły. Teraz Google wprowadza funkcję Listy obserwowanych do swojej wyszukiwarki, która pozwoli rozwiązać ten problem.

Każdy popularny film czy serial wkrótce otrzyma nowy przycisk w wyszukiwarce Google'a, umożliwiający dodanie ich do Listy obserwowanych. Funkcja działa już w pełni Stanach Zjednoczonych, na urządzeniach mobilnych w aplikacjach Google'a dla Androida i iOS oraz w przeglądarkach.

Oprócz tego, filmy wyświetlane aktualnie w kinach otrzymają przycisk Zdobądź bilety. Przyciśnięcie przenosi użytkownika od razu do sekcji przedstawiającej nadchodzące seanse. W polskiej wersji wyszukiwarki nie ma jeszcze opcji zakupu biletów, a filmy można dodawać tylko do obserwowanych.

W tej samej sekcji znajdziemy także przycisk Oglądałem. Raczej nie będzie to specjalnie użyteczna funkcja dla użytkowników, a raczej pomoże Google'owi zbierać statystyki. Tym bardziej, że jak zauważa 9To5Google, nie ma możliwości przejścia do sekcji Obejrzanych. Póki co nie wiadomo, kiedy funkcja będzie dostępna w Polsce.