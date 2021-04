Xbox Game Streaming. Pograsz w chmurze w aplikacji na PC już teraz

Udostępnij:

Microsoft w tym roku miał oficjalnie wprowadzić możliwość strumieniowania setek gier z usługi Xbox Game Pass na PC - w chmurze. Wystarczy przeglądarka, łącze szerokopasmowe i w zasadzie dowolny komputer. To będzie przełom w elektronicznej rozrywce - przed setkami milionów osób otworzy się biblioteka kilkuset gier, w które można zagrać za dosłownie kilka złotych. Tymczasem Sean Mackovech, dziennikarz Ars Technica odkrył możliwość korzystania z tej opcji, zanim wprowadził ją publicznie Microsoft.

Usługa Xbox Game Pass Ultimate kosztuje w oficjalnym sklepie Microsoftu 54,99 zł za miesiąc. Jednak dla osób, które po raz pierwszy przystępują, przewidziano pierwszy miesiąc za 4 złote. Xbox Game Pass Ultimate wymagane jest do grania w chmurze - tańsza wersja usługi Game Pass tej opcji nie posiada.

Wystarczy wejść na portal RG Adguard, a tam przekleić adres: https://www.microsoft.com/es-es/p/xbox-game-streaming-test-app/9nzbpvpnldgm?activetab=pivot%3Aoverviewtab. Stronka wyświetli nam listę plików do pobrania, które znajdują się na witrynie o podanym adresie. Do grania w chmurze z Xbox Game Pass Ultimate potrzebujemy aplikacji Xbox Game Streaming. To ta, która widnieje na liście z rozszerzeniem: .appxbundle i zajmuje 217,8 MB.

Gdy ją pobierzemy, musimy ręcznie zmienić jej rozszerzenie (klikamy prawym przyciskiem myszy, wybierając "zmień nazwę") na .Appx. Aby się jednak normalnie uruchomiła, musimy wejść w panel ustawień (nad przyciskiem wyłączania komputera w menu Start): Ustawienia -> Aktualizacja i zabezpieczenia -> dla deweloperów -> Tryb dewelopera -> Instaluj aplikacje z dowolnego źródła.

Wtedy można uruchomić aplikację. Poprosi ona nas o wpisanie "ID oferty" - w to pole należy wpisać: XGPUBeta. I można już grać.

Aplikacja jest w formie testowej, a więc daleka od ukończonej, a wydajność nie jest jeszcze optymalna. Niemniej jednak działa. I nawet da się grać - jest obarczona lekkim opóźnieniem, ale oferuje rzut oka na przyszłość, która ma nadejść już niedługo.

Sprawdziłem na grach "Prey" i "Doom Eternal". Były grywalne, ale ten drugi tytuł z racji dynamiki i 60 FPS czasami mocno ścinał poziom detali w ruchu przez WiFi. Dla osób, które mają jednak słabe komputery albo laptopy nienadające się do gier - już teraz w tej eksperymentalnej wersji może być to wybawienie.

Warto pamiętać, że w tym momencie granie w chmurze Microsoftu wykorzystuje konsole Xbox One S. W przyszłości, prawdopodobnie niedalekiej, gigant z Redmond ma w swoich serwerowniach postawić konsole Xbox Series X. Wtedy uzyskamy znacznie wyższą płynność, skrócone czasy ładowania i lepszą grafikę.

W tym momencie aplikacja nie obsługuje natywnie myszy i klawiatury do rozgrywki - potrzebny jest kontroler podłączony przez USB.

Microsoft ma oddać możliwość grania w chmurze w gry Xbox Game Pass z poziomu przeglądarki na PC oraz na iPhone'ach (iOS) jeszcze w pierwszej połowie tego roku.