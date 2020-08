Xbox Series S istnieje naprawdę. I teraz już nie ma żadnych wątpliwości

Udostępnij:

Tym razem to już pewne. Redakcja The Verge zebrała niezbity dowód na istnienie Xbox Series S - tańszej konsoli nowej generacji Microsoftu. Firma nadal milczy, a potwierdzenie zdobyto w nieco okrężny sposób, ale oznacza to, że wkrótce możemy doczekać się oficjalnego ujawnienia.

Użytkownik Instagrama/Twittera, Zachary Showers, nabył w jednym z amerykańskim sklepów biały kontroler (Robot White), a na jego opakowaniu widnieje wzmianka o tym, że jest przeznaczony dla Xbox Series S (oraz Xbox Series X, Xbox One, Windows 10, Androida i iOS-a).

Tom Warren potwierdza, że kontroler faktycznie został kupiony u jednego z autoryzowanych sprzedawców (OfferUp, a kosztował 35 dolarów)i zdjęcia Showersa są autentyczne, a jest ich cała masa (a nawet nagranie wideo).

To najbardziej niezbity dowód na to, że Microsoft wyda konsolę Xbox Series S, a wygląd pada pokrywa się z fotografią, która obiegła internet pod koniec lipca.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Xbox Series S ma być budżetową alternatywą dla droższego i potężniejszego Xbox Series X. Model S ma posiadać 7,5 GB RAM-u przeznaczonego na gry, jak również układ graficzny o teoretycznej mocy 4 TFLOPS. Zasili go ten sam procesor, co w modelu X.

Wiemy już wcześniej, że Microsoft przygotował na sierpień 2020 kolejne wydarzenie związane z marką Xbox.

Jest bardzo więc prawdopodobne, że wtedy po raz pierwszy ujrzymy Xbox Series S. Nadal nie znamy ceny nadchodzących konsol (Xbox Series X oraz S), więc potencjalnie taka informacja także mogłaby zostać wreszcie ujawniona.