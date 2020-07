Xbox Series X: wjeżdża nowy kontroler. Cały na biało

Udostępnij:

Bardzo łatwo propagować plotki w świecie technologii, by potem społeczność (w tym przypadku - graczy) miesiącami zastanawiała się, czy to prawda. Tak możnaby pomyśleć o nowym padzie do Xbox Series X - informacje o jego istnieniu obiegły teraz internet.

Tak się jednak składa, że pojawiło się także jego autentyczne zdjęcie, co sprawia, że nie jest to tylko teoretyczna spekulacja, ale faktycznie jest coś na rzeczy.

Biały kontroler do Xbox Series X? A może to...

26 lipca na forum Reddit trafiła fotografia kontrolera do (najprawdopodobniej) Xbox Series X. Istnieje też szansa, że pokazany na zdjęciu model będzie dołączony do jeszcze oficjalnie niezapowiedzianego, tańszego wariantu, Xbox Series S.

Co o tym świadczy? Wzornictwo pada jest oparte na Xbox Elite Wireless Controller Series 2, czyli tegorocznym kontrolerze premium. Pad ma również innego "krzyżaka" oraz, co najważniejsze, jest widoczny przycisk "Share". Ten ostatni miał być dostępny tylko na Xbox Series X.

fot. Wolfy_Wizzardo / Reddit

Dzisiaj, 27 lipca, post został już z Reddit usunięty. Miał pochodzić z imprezy w Waszyngtonie, a osoba o pseudonimie Wolfy_Wizzardo miała okazję tam przebywać.

Sytuacja domaga się wyjaśnień - trudno tutaj doszukiwać się fabrykacji, ale nie wiadomo do końca, czy to drugi wariant kontrolera do Xbox Series X, czy może pad do Xbox Series S.

Microsoft niedawno miał swoją prezentację gier na Xbox Series X. Gigant z Redmond ogłosił także, że zaprzestanie produkować konsole Xbox One X oraz Xbox One S All-Digital Edition. Prawdopodobnie po to, aby w sklepach znalazło się więcej miejsca dla Xbox Series X.

W sierpniu amerykańska korporacja będzie mieć jeszcze jedną prezentację gier na nadchodzącą konsolę, a branża głośno spekuluje o tym, że właśnie wtedy zobaczymy Xbox Series S, czyli drugi, tańszy model sprzętu na nową generację.