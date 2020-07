Do widzenia, Xboksie One. Microsoft kończy produkcję modeli One X oraz One S All-Digital

Udostępnij:

Microsoft oficjalnie zaprzestaje produkcji Xboksa One X oraz Xboksa One S All-Digital Edition — wynika z oświadczenia opublikowanego przez spółkę. Firma, jak twierdzi, chce przerzucić większy ciężar prac na nowego Xboksa Series X.

Już ze wcześniejszych raportów wynikało, że liczba dostaw Xboksów One sukcesywnie się zmniejsza, choć konsola zaliczyła wzrost sprzedaży w okresie pandemii. Microsoft uspokaja, że wciąż dysponuje zapasami magazynowymi i wszyscy chętni nie powinni mieć problemów z ewentualnym zakupem wybranej konsoli, aczkolwiek w produkcji pozostanie tylko model One S.

Xbox One X zadebiutował w listopadzie 2017 r. jako "najpotężniejsza konsola na świecie". Nie da się jednak ukryć, że w obliczu premiery następcy traci rację bytu. Bardziej intryguje rezygnacja z Xboksa One S All-Digital Edition. To wydany w kwietniu 2019 r. najtańszy model konsoli z rodziny Xbox, pozbawiony napędu optycznego. Służy jako element subskrypcji All Access, w ramach której za 19,99 dol. miesięcznie, przy umowie na dwa lata, klient zyskuje dostęp do usługi Game Pass, otrzymując jednocześnie sprzęt w modelu ratalnym.

Xbox One S All-Digital Edition, fot. Materiały prasowe

Tym bardziej uwiarygadniają się plotki o nadchodzącym Xboksie Series S, znanym też pod nazwą kodową "Lockhart", który będzie tańszą odmianą modelu Series X. Według obecnych informacji, to urządzenie może pokazać się jeszcze w lipcu bądź sierpniu br. Zaoferuje rozgrywkę w rozdzielczości Full HD i cenę na poziomie nieprzekraczającym 200-250 dol.