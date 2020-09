Xbox Series X: znamy cenę. Konsolę kupimy także w abonamencie

Udostępnij:

Wczoraj Microsoft potwierdził cenę oraz premierę konsoli Xbox Series S. Dziś przyszła pora na Xbox Series X, czyli potężniejszy model. Poznaliśmy rekomendowaną cenę detaliczną i datę wejścia do sprzedaży, ale również nową usługę abonamentową, która wejdzie do Polski w momencie premiery.

Xbox Series X: premiera i cena bez zaskoczeń

Konsola Xbox Series X ukaże się także 10 listopada 2020 r., czyli dokładnie wtedy, gdy Xbox Series S. Oficjalna rekomendowana cena detaliczna na Polskę to 2249 złotych. Kosztujący 299 dolarów Xbox Series S został wyceniony u nas natomiast na 1349 zł. Przedsprzedaż rusza 22 września 2020 r.

Cena Xbox Series X jest jedynie marginalnie wyższa niż Xbox One w 2013 r. na premierę (wtedy kosztował 2099 zł) oraz o 250 złotych niższa niż Xbox One X, gdy wchodził do sprzedaży w listopadzie 2017 r. za 2499 zł.

Xbox All Access. Konsole w abonamencie jak u telekoma

Warto wspomnieć, że od 10 listopada 2020 r. ruszy w Polsce usługa Xbox All Access. To nic innego jak kupno konsoli w 24-miesięcznym abonamencie (gdzie oczywiście konsola staje się na koniec umowy naszą własnością) z dołączoną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate na 2 lata.

Płacimy (stosunkowo) niewielką, miesięczną kwotę rozłożoną na dwa lata, zupełnie jak u dostawcy usług telekomunikacyjnych, gdy bierzemy abonament wraz z telefonem za który dodatkowo dopłacamy. To może być dobra alternatywa dla osób, których jednorazowo nie stać na taki wydatek.

Xbox Series S to pełnokrwisty next-gen, a tutaj podaje cztery technologiczne powody, dlaczego tak jest. Zgadzacie się?https://t.co/lV4sZQqWXy — Jakub Krawczyński (@SaltTehFries) September 9, 2020

Ceny, jakie obowiązują w USA to 34,99 dolarów miesięcznie (umowa na 2 lata) za Xbox Series X i 24,99 dolarów miesięcznie za Xbox Series S, a także 22,99 dol. za Xbox One S (konsolę poprzedniej generacji). Wydawałoby się, że zapłacimy łącznie drożej niż kupując sprzęt od razu – a tu nie.

Aktualizacja, 09.09.2020, godz. 16:20: polski oddział Xbox podał cenę abonamentu Xbox All Access za Xbox One S: 99 złotych miesięcznie.

840 dolarów (35 dol. x 24 miesiące) to co prawda więcej niż 499 dol. za samą konsolę Xbox Series X, ale mamy dorzucony 24-miesięczny Game Pass Ultimate, a usługa kosztuje 54,99 zł / miesiąc (14,99 dol.). Czyli dwuletnia subskrypcja Game Pass Ultimate jest warta niemal 360 dolarów, a po dodaniu wartości konsoli (499+360) wychodzi na to, że nawet będziemy 10 dolarów do przodu. Dodatkowo w ramach usługi All Access zyskamy dostęp do EA Play (dawnego EA Access), czyli biblioteki 60 gier Electronic Arts, w tym sportowych serii, takich jak FIFA.

Polski oddział Xbox wkrótce poda polskie ceny "konsol nowej generacji w abonamencie" Xbox All Access.