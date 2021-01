Xbox Series X|S z funkcją "instant on" spowoduje emisję 3 mln ton CO2 do 2025. Raport

Udostępnij:

Ja wynika z najnowszego raportu Natural Resources Defense Council (NRDC), funkcja natychmiastowego włączenia konsoli może w ciągu najbliższych 5 lat spowodować emisję ok. 3 mln ton CO2 oraz zużycie nawet 4 mld kWh. Taka ilość energii to roczny zapas energii wytwarzanej w dużej elektrowni, a warto dodać, że szacunki NRDC dotyczą jedynie konsol zakupionych i używanych w USA.

Funkcja "instant on", jak sama nazwa wskazuje, umożliwia natychmiastowe włączenie konsoli, co oszczędza około 10-15 sekund względem tradycyjnego uruchomienia konsoli Xbox Series X|S. Funkcja była dostępna również na Xboksie One i pozwalała oszczędzić ok. 45 sekund.

Mimo zalet, jakie mogą odczuć gracze, eksperci wspominają, że konsola w tym trybie pobiera jedynie o 1 W mniej niż kiedy jest włączona. To wynik ostatnich aktualizacji systemu, które znacząco obniżyły pobór prądu przez konsolę Microsoftu w każdym z trybów. I chociaż mówimy zaledwie o 9-10 W, to po zsumowaniu milionów konsol, które potencjalnie mogą działać cały czas w trybie "instant on" liczby zaczynają już robić wrażenie.

Jak oszacowano pobór prądu konsol?

Aby oszacować całkowity pobór mocy konsol w trybie natychmiastowego włączenia na wszystkich konsolach Xbox, autor badania NRDC - Noah Horowitz powiedział w rozmowie z ArsTechnica, że założył sprzedaż na poziomie 30 mln Xboksów Series X|S do 2025 roku w samym USA. Ta liczba została oparta o wyniki sprzedaży Xboksa One.

Horowitz założył następnie, że dwie trzecie wszystkich posiadaczy Xboksów będzie korzystać z funkcji "instant on". W efekcie doprowadzi to do zużycia ok. 4 mld kWh dodatkowej energii do 2025 roku. Należy jednak zaznaczyć, że autor badania nie ma żadnych twardych danych na temat tego, jak wielu użytkowników Xboksa korzysta z funkcji natychmiastowego włączenia, a ile z trybu "oszczędzania energii".

Jak podaje ArsTechnica, "taka ilość energii to w przybliżeniu odpowiednik rocznej produkcji elektrowni o mocy 500 MW, a według obliczeń NRDC przekłada się to na około 500 mln dolarów dodatkowych kosztów energii i 3 mln ton dodatkowego dwutlenku węgla w atmosferze".

Stanowisko Microsoftu

"Użytkownicy mają wybór podczas konfiguracji między dwoma trybami zasilania konsoli: oszczędzanie energii i natychmiastowe włączenie", czytamy w oświadczeniu przesłanym dla ArsTechnica. Firma dodaje: "Żadna z tych opcji nie jest domyślnie włączona, tak by użytkownik mógł wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie opcję. W firmie Microsoft dążymy do zrównoważonego rozwoju i rozpoczynając nową generację gier z Xbox Series X|S, nadal badamy, w jaki sposób możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu".

Nie tylko gry, ale też streaming

Dodatkowo NRDC zwraca uwagę na to, że zarówno konsole Microsoftu, jak i Sony pobierają nieproporcjonalnie dużo energii, kiedy oglądamy na nich firmy. W czasie korzystania z usług przesyłania strumieniowego, jak Netflix czy Amazon Prime konsole pobierają nawet do 70 W.

"Wielokrotnie namawialiśmy Sony i Microsoft, aby włączyły do swoich konsol dedykowany, energooszczędny tryb do odtwarzania wideo, a ta prośba jest dziś jeszcze ważniejsza, biorąc pod uwagę możliwość długich godzin oglądania na konsoli", dodaje Horowitz.