Xbox po przejęciu Bethesdy: pewne gry pozostaną na wyłączność na Xboxa

Stało się. Microsoft oficjalnie przejął ZeniMax/Bethesda w transakcji wartej 7,5 miliardów dolarów. Po uprzednim zatwierdzeniu przez organy regulacyjne Unii Europejskiej i USA, przyszła pora na komunikat ze strony firmy. Padły też już mocne słowa na temat dostępności gier na wyłączność na platformę Xbox.

Szef działu gier Microsoftu Phil Spencer we wpisie na oficjalnym blogu Xbox Wire nakreślił wstępnie wizję przyszłości. "Pewne nowe gry Bethesdy będą wyłącznie dostępne dla graczy na platformach Xbox oraz PC". Ponadto Xbox Game Pass ma być "najlepszym miejscem na to, by ich doświadczyć".

Wcześniej szef marki Xbox nie mógł nic zadeklarować, gdyż byłoby to naruszeniem prawa przed zatwierdzeniem transakcji przez stosowne organy regulacji rynku.

Słowa Spencera nie pozostawiają wątpliwości, że część nowości Bethesdy nigdy nie trafi na PlayStation 5 ani Switcha. Jednakże uchylają także furtkę dla innych projektów. Na tym etapie można wyłącznie spekulować, że na PS5 i konsolę Nintendo mogą trafić wybrane tytuły sieciowe.

Jakub Krawczyński @jak.kra #IMHO Notka dla wnikliwych: określenie "platforma Xbox" odnosi się nie tylko do konsol Xbox One i Xbox Series X|S, ale i wszystkich urządzeń, na których dostępna jest usługa Xbox Game Pass.

Microsoft uhonoruje także czasową wyłączność dla gier "Deathloop" i "Ghostwire Tokyo", które ukażą się na PlayStation 5 i PC, a na Xbox Series X|S dopiero po roku. Jest prawdopodobne, że słowa szefa działu gier Microsoft odnoszą się jednocześnie do tej sytuacji.

Przejęcie Bethesdy przez Microsoft zagwarantuje to, że 8 studiów tworzących gry będzie wydawać tam wszystkie swoje nowości już w dniu premiery dla każdego, kto jest abonentem Xbox Game Pass, obecnie kosztującym 40 zł w wersji standardowej (tj. na konsole Xbox lub w osobnej wersji na PC) lub 54,99 zł w wersji Ultimate, czyli na konsole+PC+smartfony z Androidem.

Warto na koniec podkreślić, że Xbox Game Pass poszerzy się do końca tego tygodnia, tj. 14 marca 2021 o nowe gry Bethesdy.

Obecnie dostępne są tam: "Doom Eternal", "Dishonored 2", "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition", "The Elder Scrolls Online", "Rage 2", "Fallout: New Vegas", "Fallout 76" i "Wolfenstein: Youngblood".

Jeśli natomiast chodzi o tytuły Bethesdy, których nie ma w tym momencie w usłudze Game Pass, są to m.in.: "The Evil Within", "The Evil Within 2", "Dishonored", "Prey", "Doom", "Fallout 4", "Wolfenstein: The Old Blood", "Wolfenstein: The New Order" i "Rage".