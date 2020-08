Yanosik Pay pomoże przejechać autostradą. Nie musisz zatrzymywać się na bramce

Udostępnij:

Yanosik Pay to nowa usługa, która pojawia się w aplikacji Yanosik w smartfonach. Ma pomóc kierowcom szybciej pokonywać autostrady, dzięki automatycznemu pobieraniu opłat na bramkach. W praktyce chodzi o integrację z systemem Autopay, z którego można korzystać na autostradzie A1 i fragmencie A4.

Kluczem do uruchomienia Yanosika Pay było nawiązanie współpracy z firmą Blue Media związaną z usługami płatniczymi. Jest ona z pewnością znana osobom, które już wcześniej korzystały z Autopay. W ramach porozumienia, użytkownicy Yanosika mogą wygodniej przejeżdżać przez bramki na autostradach.

Yanosik Pay to w praktyce integracja z usługą Autopay, fot. materiały prasowe Yanosik.

Konieczne jest do tego zarejestrowanie się w Autopay, a następnie kierowanie się do specjalnych bramek, przy których nie trzeba się zatrzymywać, a jedynie zwolnić – system sam otworzy szlaban na podstawie odczytanego numeru rejestracyjnego pojazdu i pobierze opłatę z konta.

"Automatyczne opłaty na bramkach to nadal spora nowość na polskich autostradach. Postanowiliśmy więc udostępnić usługę Yanosik Pay dla użytkowników aplikacji Yanosik, która gromadzi największą społeczność kierowców w Polsce" – komentuje Paweł Bahyrycz z Yanosika. "Od teraz z poziomu smartfona i bez instalowania dodatkowych programów można dołączyć do elektronicznych płatności na odcinkach autostrad, które obsługują system Autopay. Korzystanie z tej usługi jest bardzo wygodne i przydatne" – dodaje.

Aplikacja Autopay na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.

Zautomatyzowanie opłat pozwala bowiem zaoszczędzić czas, który w normalnych warunkach trzeba poświęcić na oczekiwanie w kolejce na ostatnim fragmencie przed bramkami. Użytkownicy Autopay (i w praktyce Yanosik Pay) mogą bowiem korzystać z dodatkowych bramek tylko dla kierowców zarejestrowanych w systemie. Ruch jest tutaj płynny, a opłacenie przejazdu nie wymaga zatrzymywania samochodu.

"Korzystanie z automatycznego poboru opłat jest trzy razy szybsze w stosunku do tradycyjnych bramek z obsługą manualną" – komentuje Miłosz Kurzawski z Autopay. "Dodatkowo system Autopay jest całkowicie bezpieczny: każdy może śledzić historię swoich tras, pobierać faktury, a także zarządzać swoim kontem online. Cieszymy się na współpracę z firmą Neptis S.A., która jest dystrybutorem systemu Yanosik. W ten sposób możemy dotrzeć do największej społeczności kierowców w Polsce i ułatwić im codzienne poruszanie się po autostradach" – dodaje.

Yanosik Pay jest obsługiwany wszędzie tam, gdzie Autopay sam w sobie, czyli w tym momencie na wszystkich bramkach na odcinku AmberOne na autostradzie A1 oraz na odcinku Katowice-Kraków autostrady A4.

Przejazd autostradą A4 tańszy dla użytkowników Autopay

Kierowcy korzystający z Autopay (a więc także z Yanosik Pay) co najmniej do końca września mogą korzystać ze zniżek na przejazdy autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków. Na każdej bramce (zależnie od rodzaju samochodu) można zaoszczędzić od 3 do 5 złotych.

Aplikacja Yanosik na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.