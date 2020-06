Zdjęcie Winstona Churchilla zniknęło z galerii brytyjskich premierów—jest podtekst

W Wielkiej Brytanii skrajnie lewicowi demonstranci próbowali obalić pomnik Winstona Churchilla, zarzucając mu rasizm. Później batalia przeniosła się do internetu, a teraz Google pokrętnie próbuje wyjaśniać, co tak naprawdę się stało.

Historia ma swój początek 7 maja, kiedy to aktywiści zajęli londyński park, w którym stoi pomnik Churchilla. Oficjalnie, wybitnego polityka brytyjskiego, któremu przyszło rządzić w czasach II wojny światowej, a później zimnej wojny z ZSRR.

Nazwisko polityka na cokole pomnika zostało przekreślone, farbą dopisano "był rasistą", a do tego zawieszono kartonową plakietkę z hasłem "Black lives matter".

Władze Londynu błyskawicznie usunęły szkody. Jednocześnie atak potępił obecny premier Boris Johnson, który w mocnych słowach podsumował go jako akt bandytyzmu. Ale to tylko preludium do dalszych wydarzeń, które rozegrały się już w przestrzeni cybernetycznej.

Dziennikarz Michael Tracey zauważył, że zdjęcie Winstona Churchilla zniknęło z galerii brytyjskich premierów w wyszukiwarce Google. Mogłoby się wydawać, że doszło tu do manipulacji ze strony osoby trzeciej, ale akurat w tym przypadku nadzorujący algorytm jest bardzo hermetyczny i nie ma możliwości, aby ot tak podrzucić mu inne dane.

Przy czym, co kluczowe, legendarny polityk zniknął tylko z brytyjskiej wersji Google'a. Przykładowo, w Polsce jego fotografia cały czas była i wciąż pozostaje w galerii dostępna.

We’re aware an image for Sir Winston Churchill is missing from his Knowledge Graph entry on Google. We apologise for any concern. This was not purposeful & will be resolved. Images in such panels are automatically created & updated. During an update, they can briefly disappear….