Zmarł Charles "Chuck" Geschke, założyciel słynnego Adobe

16 kwietnia w wieku 81 lat zmarł dr Charles Geschke. O śmierci poinformowała sama firma Adobe za pośrednictwem Twittera i swojej strony internetowej.

"Z głębokim żalem dzielę się informacją, że nasz ukochany współzałożyciel, dr Chuck Geschke, zmarł w wieku 81 lat, pozostawiając po sobie niezmywalny ślad i w naszej firmie, i na świecie" - pisze na stronie Adobe prezes firmy, Shantanu Naraye.

"Nie mogę wyobrazić sobie, abym mógł mieć lepszego, milszego i zdolniejszego partnera. Swoim odejściem Chucka pozostawia wielką pustkę i każdy, kto go zna, na pewno się z tym zgodzi" - przekazuje John Warnock, współzałożyciel Adobe.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx