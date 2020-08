Zmiana etykiet energetycznych w UE. A+++ to teraz zaledwie C

Udostępnij:

Klasa energetyczna urządzenia to jedna z najważniejszych informacji dla konsumenta podczas zakupu sprzętu RTV i AGD. Od marca 2021 roku będą wprowadzane pierwsze zmiany dotyczące skali każdego z oznaczeń. Pojawią się także kody QR odsyłające do witryn ze szczegółowymi informacjami.

Nowe etykiety energetyczne pojawiają się wraz z proekologicznym podejściem i nastawieniem na bardziej elektrooszczędne urządzenia elektryczne. Od odpowiedniego oznaczenia zależy też w sporej mierze sukces sprzedaży danego sprzętu. Jednocześnie czytelność i jasność przekazywanych informacji jest ważna dla osób dokonujących zakupu.

Unia Europejska zadecydowała stopniowo wprowadzać zmiany w etykietach energetycznych. Na pierwszy ogień pójdą: lodówki, pralki, pralko-suszarki, monitory, telewizory oraz zmywarki. Zmiany pojawią się już od 1 marca 2021 roku. Źródła światła otrzymają nowe klasy energetyczne od 1 września 2021 roku. Liczba produktów obejmowania zmianami też będzie zwiększana w międzyczasie.

Obecnie najbardziej energooszczędne urządzenia mają oznaczenie A+++, A++ i A+. Według nowych przepisów, dzisiejsze A+++ zajmie miejsce C, natomiast kolejne to jedynie G i F. Jak widać, będą to spore zmiany. Skala siedmiostopniowa zostanie zachowana, ale już bez plusów, a jedynie oznaczona literami od A do G. Na nowych etykietach pojawi się też więcej informacji ważnych dla konsumenta. Będą to szczegółowe dane, takie jak skala emitowanego hałasu, ilość zużywanej wody itp.

A, A+ czy A++… Znacie te symbole❓ Już niedługo znikną z etykiet urządzeń energetycznych. KE 🇪🇺 wprowadza nowe oznakowania. Zamiast A+++ będziemy mieli klasę C. Co jeszcze się zmieni❓ Czytaj więcej na stronie #URE. https://t.co/nVm7X5p66c — Urząd Regulacji Energetyki (@UREgovPL) August 21, 2020

EPREL i kody QR – nowy system oznaczania produktów RTV i AGD

Wkrótce wszyscy producenci sprzętu elektronicznego i elektrycznego z danych kategorii będą zobowiązani oznaczać swoje produkty w nowy sposób. Każde urządzenie wprowadzane do sprzedaży na terenie UE ma zostać zarejestrowane w bazie danych EPREL (European Product Registry for Energy Labelling).

W EPREL-u mamy znaleźć wszelkie informacje na temat danego urządzenia, takie jak specyfikacja techniczna. Dostęp do bazy ma być udostępniony w prosty sposób. Na każdej etykiecie energetycznej ma znaleźć się kod QR, przenoszący konsumenta na stronę internetową przedstawiającą te informacje. Trzeba przyznać, że to znacznie ułatwi proces decyzyjny. Niekiedy takie informacje po prostu ciężko znaleźć.