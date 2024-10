Agent Tesla w pliku "EXE". Uwaga na załączniki

Agent Tesla to trojan zdalnego dostępu, którego wprowadzenie do komputera w praktyce może poskutkować przeróżnymi konsekwencjami w wyniku kradzieży danych. Poza możliwością przejęcia na przykład danych logowania czy innych cennych dokumentów, w przypadku przedsiębiorstw dodatkowym zagrożeniem może być dostęp do danych klientów lub innych tajnych informacji. Może to prowadzić nie tylko do jednorazowego wycieku, ale i narażenia na szwank dalszej reputacji przedsiębiorstwa.